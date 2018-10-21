Vitória empata com o Atlético Itapemirim e conquista o tri da Copa ES

O Vitória é tricampeão da Copa Espírito Santo. Na tarde deste sábado (20), o Alvianil de Bento Ferreira ficou no 0 a 0 com o Atlético Itapemirim, no Estádio Sumaré, e garantiu mais uma taça para sua coleção. O time da Capital Capixaba venceu o jogo de ida, no Salvador Costa, por 3 a 0, e bastou jogar com tranquilidade a partida de volta para assegurar a conquista.

Com o resultado, o Vitória garantiu vaga na Série D do Campeonato Brasileiro 2019 e na Copa Verde, que acontece no ano que vem.

Alvianil segurou o empate e garantiu o título da Copa ES Crédito: Wagner Chaló/Vitória FC

O JOGO

Com a obrigação de reverter um prejuízo de 3 a 0, o Atlético Itapemirim até que tentou tirar a desvantagem no primeiro tempo. Sempre chegando pelo lado direito com o lateral Felipe Foca, que levou a melhor em todas as jogadas contra Thainler e Gian. Mas, o Vitória se fechou na defesa e fez um jogo se correr riscos.

Na segunda etapa, o Galo da Vila tentou pressionar, mas esbarrou na boa atuação do goleiro Harrison. O arqueiro alvianil se transformou em um dos nomes do jogo. Primeiro fez uma saída arrojada, foi nos pés de Warlei e evitou o gol. No lance seguinte, virou um paredão para defender um chute de Eraldo. Coube ao Vitória administrar a vantagem e garantir o empate e o título.