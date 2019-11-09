Vitória e Real Noroeste se reencontram na final da Copa Espírito Santo

"A diferença entre a Capixabão e a Copa Espírito Santo, em relação ao elenco, foi que nós achamos que seria interessante priorizar ainda mais as categorias de base. Se não me engano esse elenco é formado por quase 60% de jogadores da base. Agora é momento de ter tranquilidade porque sabemos que pode acontecer de tudo. Por isso estamos trabalhando a equipe para suportar toda a pressão possível, inclusive a emocional para que gente faça uma boa partida"