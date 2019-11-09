Vitória e Real Noroeste se reencontram na final da Copa Espírito Santo

Real Noroeste e Vitória protagonizam pela primeira vez a final da Copa Espírito Santo e do Campeonato Capixaba do mesmo ano (já se enfrentaram na decisão da Copa ES em 2010). Sete meses se passaram desde a decisão do Estadual 2019, e mesmo com diversas mudanças no elenco, de ambas equipes, os time chegam novamente em uma decisão. O primeiro capítulo desta nova história acontece na tarde desta sábado (09), às 16h no estádio Salvador Costa.
Projetando o novo tetracampeão da Copa ES, A Gazeta fez um comparativo dos elencos das duas equipes, mostrando mudanças e permanências entre uma competição e outra.
Real Noroeste
- Titulares do Real Noroeste na final do Capixabão 2019: Paulo Henrique; Gabriel Junior, Mailson, Tiago Bettim e Geisandro; Leandro Assis, Iuri Pimentel e Leandro Teixeira; Vitinho Costa, Igor Santos e Robert.
- Reservas do Real Noroeste na final do Capixabão: André Stov, Iury Edmundo, Carlos Serrano, Wanderson, Flávio Cruz, Pedro Afonso, Ricardo, Léo Lisboa, Patrick Silva e Matheus Barbosa.
- Técnico: Duzinho dos Reis
Mudanças/Permanências
- Goleiro: Paulo Henrique, logo após o Capixabão, deixou o Real e foi para o Vitória-ES reforçar o elenco na disputa da Série D. O contrato do atleta, que era até o fim da competição (agosto), não foi renovado. Com a saída de Paulo Henrique, André Stov, goleiro reserva, assumiu a titularidade.
- Laterais: Gabriel Junior e Geisandro, laterais do Real na decisão do Estadual, tiveram rumos diferentes no clube. Gabriel, segue na equipe como titular. Já Geisandro, foi afastado do elenco e a diretoria do clube alegou problemas internos do atleta.
- Zagueiros: Mailson e Tiago Bettim, a dupla defensiva do Estadual, também tiveram destinos diferentes. O Jovem Tiago, de 19 anos, foi para o Flamengo após o fim da competição. Já Mailson, que começou a Copa ES como titular, perdeu a vaga para Matheus Castelo.
- Meio-campo: A meiúca Merengue no vice-campeonato era composta por Leandro Assis, Iuri Pimentel e Leandro Teixeira. Léo Assis, segue na equipe e vem revezando na titularidade com Josimar. Iuri, também está no elenco, porém no banco para Gabriel Jordan, que assumiu a vaga. Por fim, Leandro Teixeira, foi afastado do clube, pouco antes do início da Copa Verde, em julho.
- Atacantes: A maior mudança veio no setor ofensivo, com os atletas Robert, Vitinho Costa e Igor Santos. Os dois primeiros foram fundamentais na conquista do vice do estadual, sendo eles os artilheiros da competição com 12 e 8 gols, respectivamente. Robert e Vitinho Costa (que disputou a Série D pelo Vitória-ES e retornou ao clube) foram dispensados do elenco, juntamente com Leandro Teixeira, antes da Copa Verde. Já Igor Santos, por sua vez, segue na equipe, e na titularidade.
Time base do Real Noroeste para a final da Copa Espírito Santo 2019
- Titulares: André Stov; Gabriel Junior, Matheus Castelo, Matheus Barbosa e Patrick; Leandro Assis, Gabriel Jordan e Igor Santos; Washington, Warlison "Lobinho" e Warlei.
- Reservas: Welliton Kil, Iran Almeida, Mailson, Wanderson, Marcos, Iuri Pimentel, Rennan, Carlos e Allan.
- Técnico: Duzinho dos Reis
"A diferença entre a Capixabão e a Copa Espírito Santo, em relação ao elenco, foi que nós achamos que seria interessante priorizar ainda mais as categorias de base. Se não me engano esse elenco é formado por quase 60% de jogadores da base. Agora é momento de ter tranquilidade porque sabemos que pode acontecer de tudo. Por isso estamos trabalhando a equipe para suportar toda a pressão possível, inclusive a emocional para que gente faça uma boa partida"
Vitória
- Titulares: Harrison; Cássio, Ferrugem, Léo Breno e Thainler; Rodrigo César, Igor Pimentel e Thiago; Carlos Vitor, Vitinho e Jarles Baiano.
- Reservas: Edmar, Keverson, João Vitor, Alessandro, Deivison, Hércules, Diogo, Diego Neves, Henrique e Tabata.
- Técnico: Wesley Martinelli.
Mudanças/Permanências
- Goleiros: Pilar absoluto da equipe do Vitória-ES, o goleiro Harrison permaneceu no time. E agora, indo para mais uma final, carrega a marca de apenas um gol sofrido em toda a Copa Espírito Santo 2019 (no jogo de ida das quartas de final, contra o Tupy), um recorde.
- Laterais: Cassio e Thainler também seguiram na equipe, sendo peças fundamentais no setor defensivo Alvianil.
- Zagueiros: Ferrugem e Léo Breno, assim como os laterais e goleiro, continuaram no clube, e seguem sendo pilares defensivos da equipe. Ferrugem herdou a braçadeira de capitão de Rodrigo César.
- Meio-campo: Rodrigo César, Igor Pimentel e Thiago Ramos formaram e permaneceram na meiúca do Vitória, após a conquista do Estadual. O único que não teve uma regularidade como titular nesta Copa ES, foi o volante Igor Pimentel, por conta de uma lesão muscular. Por conta disso, Dênis Pedra passou a ter mais oportunidades e termina a competição em alta, sendo titular.
- Atacantes: O ataque que foi campeão do Capixabão com Carlos Vitor, Vitinho e Jarles Baiano, permaneceu no clube. Porém, com a chegada do centroavante Thauan, que assumiu a titularidade, Baiano foi para o banco. Já Vitinho divide a vaga com João Paulo, que vem sendo titular nos últimos jogos. E Carlos Vitor, segue sendo fundamental no elenco iniciando todas as partidas, nesta Copinha.
- Técnico: Wesley Martinelli, continuou no comando da equipe Alvianil na disputa do Capixabão, após a conquista da Copa ES 2018. O treinador voltou a ser apenas preparador físico do clube, depois da chegada de Valdir Bigode, que assumiu como técnico para a disputa da Série D. Na Copa Verde, Martinelli retornou ao comando da equipe, mas o Vitória-ES não conseguiu passar da primeira fase. Por fim, para comandar o Vitória na Copinha deste ano, Rodrigo Fonseca foi contratado e agora chega na grande final com o Alvianil, invicto. Além disso, o comandante acabou de renovar contrato até o fim do ano que vem.
Time base do Vitória-ES na final da Copa Espírito Santo 2019
- Titulares: Harrison; Cássio, Ferrugem, Léo Breno e Thainler; Rodrigo César, Denis Pedra e Thiago; Carlos Vitor, João Paulo e Thauan.
- Reservas: Fernando Subtil, Vitinho, Igor Pimentel, Chiquinho, Lucas Barboza, Murilo, Dedé, Baiano, Edinho e Hércules.
- Técnico: Rodrigo Fonseca.
"O Real noroeste tem um treinador que está há muito tempo à frente da equipe. Eu cheguei agora no Estado e tive que me adaptar. Vamos enfrentar uma equipe qualificada. Sem dúvida vai ser um jogo difícil, mas nós estamos preparados para conseguir a Vitória"
Por ter feito uma campanha superior ao Vitória, o Real Noroeste tem a vantagem do mando de campo na partida de volta. Com isso o primeiro jogo acontece no estádio Salvador Costa, às 16h, neste sábado (09). Já a volta, ocorre no José Olímpio da Rocha, às 16h, na sexta-feira (15). Não existe vantagem, se ocorrer qualquer empate, a decisão será nos pênaltis.