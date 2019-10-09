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Copa ES

Vitória dribla Copa ES deficitária e fecha a 1ª fase com lucro

Desportiva Ferroviária também termina no azul, mas acumula prejuízo em três jogos. Veja os números dos balanços dos borderôs!

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 17:58

A Gazeta

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Publicado em 

09 out 2019 às 17:58
Torcida do Vitória Crédito: Guilherme Kenzo
A primeira fase da Copa Espírito Santo 2019 chegou ao fim com a maioria dos clubes no prejuízo. Em levantamento realizado em consulta aos borderôs das 44 partidas disputadas, apenas Vitória-ES e Desportiva Ferroviária fecharam no azul.
Questionado por torcedores adversários, em relação aos valores cobrados pelos ingressos (R$ 40 e R$ 20), nos jogos no Salvador Costa, o Alvianil de Bento Ferreira foi o único clube que obteve lucro em todos os jogos. Nas quatro partidas com o mando de campo, o Vitória saiu com R$ 16.247,02.
Diante dos números, o presidente do Alvianil, Ademar Rocha, afirmou que o seu clube acertou em aumentar os preços dos ingressos.
"Está mais comprovado que não dá para fazer futebol com ingressos a R$ 20 e R$ 10. Esse número R$ 16.247,02 mostra que a diretoria do Vitória tomou a decisão certa em praticar um valor acima dos demais. E ainda falo que os clubes que tiverem juízo também devem aumentar os preços para essas fases de mata-mata - declarou o presidente, que confirmou a manutenção dos preços".
A Desportiva Ferroviária também fechou a primeira fase com lucro, mas por conta do jogo contra o Rio Branco. A partida rendeu R$ 14.987,13 e compensou os prejuízos dos outros três jogos - Real Noroeste, Linhares e Pinheiros. Por fim, a Tiva ficou R$ 13.943,40.
Os demais clubes, Pinheiros, Rio Branco, Serra, Tupy, Linhares, Sport, Real Noroeste e Vilavelhense, todos fecharam no vermelho. Destaque para o Capa-Preta, que acumulou um prejuízo de R$ 6.906,44.
A reportagem do GloboEsporte.com entrou em contato com a Federação de Futebol (FES), mas não obteve retorno sobre regularização dos débitos dos clubes que fecharam no prejuízo (veja os números abaixo).
  • Vitória, 4 jogos e lucro de R$ 16.247,02
  • Desportiva, 4 jogos e lucro de R$ 13.943,40
  • Pinheiros, 4 jogos e prejuízo R$ 118,55
  • Serra, 5 jogos e prejuízo R$ 388,34
  • Tupy, 5 jogos e prejuízo R$ 5.113,46
  • Linhares, 3 jogos e prejuízo R$ 6.470,61
  • Rio Branco, 5 jogos e prejuízo R$ 6.906,44
  • Sport, 5 jogos e prejuízo R$ 6.964,46
  • Real Noroeste, 5 jogos e prejuízo R$ 9.745,27
  • Vilavelhense, 4 jogos e prejuízo R$ 9.762,84
Tiva lidera a média de público
Historicamente a Copa Espírito Santo não é atrativa e isso sempre se refletiu no número de espectadores nos estádios. Em 2019 não é diferente. Até o fim da primeira fase, a competição estadual teve uma média de apenas 278 pagantes por jogo.
Impulsionada pelo mando do clássico contra o Rio Branco-ES, a Desportiva Ferroviária lidera a média de público da Copa ES, com 771 pagantes por partida. Na sequência aparece o Pinheiros, com 458 e o Vitória-ES, com 370. O Rio Branco tem apenas a quarta melhor média com 315 torcedores por jogos.

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