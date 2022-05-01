Vítor Pereira desabafa e define: 'É impossível falar em time titular no Corinthians'

O técnico Vítor Pereira resolveu desabar após a vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza, neste domingo (1), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, e repetiu que é 'impossível' definir um time titular do Corinthians pelo acúmulo de competições, o calendário apertado e o média alta de idade do elenco alvinegro.Na entrevista coletiva após a partida, o português voltou a lembrar da derrota para o rival por 3 a 0 e disse que reagiu com risadas quando foi acusado de não entender o significado de um Dérbi ao escalar reservas no jogo: 'na Turquia eles matam por causa de derbis, já saí do estádio ao aeroporto de tanque, e não vou entender?'

- Quando eu ouço falar em time titular, isso é completamente impossível. Como é possível eu escalar uma equipe e no jogo seguinte repetir o mesmo time. Isso é completamente impossível, porque não vamos conseguir jogar. Nós assumimos que temos vários jogadores acima dos 30 anos. E eles podem fazer um jogo bom porque tem nível elevado. Mas passa três dias, não há hipótese nenhuma, porque se forem a campo não vão conseguir pressionar ninguém. A equipe não vai conseguir pressionar. É claro que tenho ansiedade em rodar a equipe, tentar fazer sempre uma equipe de acordo com o estudo e projeção do próximo adversário, para que ela seja competitiva.

- Essa gestão tem que ser criteriosa. Quando dizem assim, 'vai jogar com o Palmeiras e não leva os titulares', eu pergunto, mas quem é titular? Como vou levar os supostos titulares contra o Palmeiras e passados três dias tenho que ganhar do Boca Juniors em casa? Criticam porque não sabem o que se passa. Eu fiquei envergonhado de ver minha equipe jogar naquele nível. Foi uma facada no peito. Agora, o que fizemos a seguir contra o Boca? Demos a resposta, mostramos nosso potencial - completou o português.TABELA> Confira tabela e classificação do Brasileirão-22

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