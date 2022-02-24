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futebol

Vítor Pereira chega ao Brasil na segunda-feira e fará sua estreia pelo Corinthians no Majestoso

Novo técnico do Timão não estará presente na Neo Química Arena para acompanhar o jogo contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Paulista...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 12:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2022 às 12:14
O novo técnico do Corinthians, Vítor Pereira, desembarcará em solo brasileiro na próxima segunda-feira (28) para iniciar sua jornada no time do Parque São Jorge. Com isso, sua estreia deverá ser contra o São Paulo, no dia 5 de março, pela décima rodada do Paulistão. A informação foi divulgada primeiramente pelo "ge".> GALERIA: Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians
Dessa forma, o lusitano não estará na Neo Química Arena para acompanhar o Timão contra o Red Bull Bragantino, domingo (27), às 11h. O Massa Bruta possui a 2ª melhor campanha geral do Campeonato Paulista.
> TABELA: Confira e simule os jogo do Corinthians no Paulistão
O português e sua comissão técnica, que deve ser composta por outros quatro profissionais, terão uma semana de treinos para o clássico contra o Tricolor Paulista. Os cargos de cada profissional ainda não foram confirmados pelo Corinthians.
> GALERIA: Veja quantos estrangeiros trabalham em clubes do Brasil
Livre no mercado após ser demitido do Fenerbahçe, da Turquia, Vítor Pereira assinou contrato com o Timão até o final de dezembro de 2022.
Crédito: VítorPereiranoperíodoemquetreinouoPorto(Foto:AFP

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