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Incêndio

Vinicius Junior, Zico e Romário lamentam tragédia no CT do Flamengo

Incêndio na madrugada desta sexta-feira (08) provocou a morte de dez mortes no Ninho do Urubu

Publicado em 

08 fev 2019 às 14:48

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 14:48

Jogadores e ex-jogadores do Flamengo lamentam tragédia no Ninho do Urubu Crédito: Reprodução/Instagram
Jogadores e ex-atletas do Flamengo lamentaram na manhã desta sexta-feira o incêndio que causou dez mortes no Centro de Treinamento George Helal, mais conhecido como Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. "Que notícia triste! Oremos por todos! Força, força e força", disse Vinicius Junior.
O atual jogador do Real Madrid foi revelado na base do Flamengo e estava acostumado a treinar no Ninho do Urubu, tanto com a base quanto com o time profissional. "Só de lembrar as noites e dias que passei no CT, é de arrepiar. Ainda sem acreditar, mas em oração por todos! Que Deus abençoe a família de cada um", declarou o jogador de 18 anos.
Também formado na base do Flamengo, Lucas Paquetá publicou uma mensagem junto a uma faixa de luto nas redes sociais. "Que Deus conforte o coração de todos", desejou o meia-atacante, atualmente no Milan.
Zico, ídolo da torcida formado nas bases do clube carioca, também lamentou o ocorrido. "Que tragédia essa com a base do Flamengo. Que choque receber essa notícia aqui do outro lado do mundo. Que tenha sido uma fatalidade. Que Deus conforte os familiares que perderam seus filhos, netos, irmãos, sobrinhos, enfim, parentes", escreveu Zico, nas redes sociais.
"Meninos que sonhavam com um futuro em suas vidas e muitos sem dúvida em ajudarem suas famílias. Que se apure tudo pois uma tragédia dessas não pode passar em branco. Vidas se foram. Que a nação rubro-negra tenha força e fé para superar esse momento", completou na postagem feita pelo Instagram.
Romário, que também fez sucesso com a camisa do Flamengo, nos anos 90. "Que notícia triste esse incêndio no CT da categoria de base do Flamengo. Toda minha solidariedade às famílias dos jovens e ao Flamengo. Sonhos interrompidos e famílias devastadas", declarou o atual senador pelo Rio de Janeiro.
> Zagueiro capixaba do Flamengo está em estado gravíssimo após incêndio
> Capixaba inalou fumaça no incêndio e chegou inconsciente no hospital

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