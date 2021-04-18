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futebol

Vini Jr. e Rodrygo são titulares, mas Real Madrid empata com o Getafe

Time merengue cria chances no primeiro tempo, mas vê adversário dominar a etapa final e Courtois salvar tudo lá atrás. Belga fez duas defesas brilhantes para evitar a derrota...

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 18:00

LanceNet

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Publicado em 

18 abr 2021 às 18:00
Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
Tudo igual no Coliseum Alfonso Pérez. Neste domingo, o Real Madrid visitou o Getafe pelo Campeonato Espanhol e as equipes empataram em 0 a 0. O resultado foi ruim para os Merengues, que viram o Atlético de Madrid abrir vantagem na liderança.
+ Veja a tabela da La LigaIMPEDIDONo primeiro tempo, o Real Madrid até balançou as redes com o atacante Mariano Díaz, mas a arbitragem assinalou impedimento do dominicano. Depois de lindo passe em profundidade de Eder Militão, o camisa 24 driblou o goleiro e bateu quase sem ângulo para marcar, mas o VAR confirmou a irregularidade.
COURTOIS SALVAO segundo tempo foi um verdadeiro ataque contra defesa por parte do Getafe, mas o goleiro Courtois apareceu para fazer boas defesas quando foi exigido. A primeira foi depois de chute de Enes Unal, onde o goleiro foi buscar no ângulo, e a segunda em chute desviado de Maksimovic.
+ Goretzka, Haaland, Ansu Fati… Os 30 jogadores que mais se valorizaram na temporada
SEQUÊNCIA​O Real Madrid volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Cádiz, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. No dia seguinte, o Getafe vai até a Catalunha para enfrentar o Barcelona.

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