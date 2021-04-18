Vini Jr. e Rodrygo são titulares, mas Real Madrid empata com o Getafe

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Tudo igual no Coliseum Alfonso Pérez. Neste domingo, o Real Madrid visitou o Getafe pelo Campeonato Espanhol e as equipes empataram em 0 a 0. O resultado foi ruim para os Merengues, que viram o Atlético de Madrid abrir vantagem na liderança.

+ Veja a tabela da La LigaIMPEDIDONo primeiro tempo, o Real Madrid até balançou as redes com o atacante Mariano Díaz, mas a arbitragem assinalou impedimento do dominicano. Depois de lindo passe em profundidade de Eder Militão, o camisa 24 driblou o goleiro e bateu quase sem ângulo para marcar, mas o VAR confirmou a irregularidade.

COURTOIS SALVAO segundo tempo foi um verdadeiro ataque contra defesa por parte do Getafe, mas o goleiro Courtois apareceu para fazer boas defesas quando foi exigido. A primeira foi depois de chute de Enes Unal, onde o goleiro foi buscar no ângulo, e a segunda em chute desviado de Maksimovic.

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