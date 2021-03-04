VÍDEO: Mancini elogia início da trajetória de Varanda entre os profissionais do Corinthians

Autor do primeiro gol como profissional, ao garantir o empate em 2 a 2 no clássico entre Corinthians e Palmeiras, o atacante Rodrigo Varanda, que fez o seu segundo jogo entre os profissionais no Dérbi, foi elogiado pelo técnico Vágner Mancini após o duelo realizado nesta quarta-feira (3), na Neo Química Arena, e válido pela segunda rodada do Paulistão.