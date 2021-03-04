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futebol

VÍDEO: Mancini elogia início da trajetória de Varanda entre os profissionais do Corinthians

Cria da base corintiana foi o autor do gol que garantiu o empate em 2 a 2 no clássico contra o Palmeiras...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 10:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mar 2021 às 10:15
Autor do primeiro gol como profissional, ao garantir o empate em 2 a 2 no clássico entre Corinthians e Palmeiras, o atacante Rodrigo Varanda, que fez o seu segundo jogo entre os profissionais no Dérbi, foi elogiado pelo técnico Vágner Mancini após o duelo realizado nesta quarta-feira (3), na Neo Química Arena, e válido pela segunda rodada do Paulistão.
- O Rodrigo fez dois belos jogos, na estreia foi muito bem e hoje fez o gol. Ele chegou do sub-17, é um atleta em formação e gosto desse tipo de desafio - disse o treinador corintiano em trecho.
Confira o que mais Mancini falou em entrevista coletiva sobre Rodrigo Varanda!

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