VÍDEO: Com proposta do Botafogo, Zahavi é ovacionado em despedida da torcida do PSV

Eran Zahavi teve uma emocionante despedida na última partida que fez no Philips Stadion, estádio do PSV. O atacante jogou na casa do time holandês pela última vez. O israelense, que recebeu uma proposta do Botafogo e está analisando os números, já anunciou que não vai continuar na equipe.
O camisa 7 fez um dos gols do PSV na vitória por 3 a 2 sobre o NEC Nijmegen. O triunfo, contudo, não foi suficiente para a equipe de Eidnhoven ser campeã. Com a vitória do Ajax, a equipe da capitã levou o título holandês para casa.
Quando foi substituído, aos 25 minutos do segundo tempo, os torcedores do PSV ecoaram praticamente em uníssono o nome de Zahavi. O atacante foi até uma das arquibancadas e se curvou em reverência para agradecer ao apoio. O vídeo foi divulgado pelo perfil "PSV Brasil" no Twitter.
Zahavi é o grande objetivo de John Textor para a janela de julho. O Botafogo já fez a proposta e aguarda a resposta do jogador, que prometeu que dará o retorno quando o Campeonato Holandês acabar.