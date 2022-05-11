Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • VÍDEO: Com proposta do Botafogo, Zahavi é ovacionado em despedida da torcida do PSV
futebol

VÍDEO: Com proposta do Botafogo, Zahavi é ovacionado em despedida da torcida do PSV

Atacante na mira do Botafogo foi aplaudido de pé em último jogo no estádio do PSV...

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 18:56

LanceNet

Eran Zahavi teve uma emocionante despedida na última partida que fez no Philips Stadion, estádio do PSV. O atacante jogou na casa do time holandês pela última vez. O israelense, que recebeu uma proposta do Botafogo e está analisando os números, já anunciou que não vai continuar na equipe.+ Botafogo volta a vencer os três rivais na mesma temporada após quatro anos
O camisa 7 fez um dos gols do PSV na vitória por 3 a 2 sobre o NEC Nijmegen. O triunfo, contudo, não foi suficiente para a equipe de Eidnhoven ser campeã. Com a vitória do Ajax, a equipe da capitã levou o título holandês para casa.
Quando foi substituído, aos 25 minutos do segundo tempo, os torcedores do PSV ecoaram praticamente em uníssono o nome de Zahavi. O atacante foi até uma das arquibancadas e se curvou em reverência para agradecer ao apoio. O vídeo foi divulgado pelo perfil "PSV Brasil" no Twitter.
Zahavi é o grande objetivo de John Textor para a janela de julho. O Botafogo já fez a proposta e aguarda a resposta do jogador, que prometeu que dará o retorno quando o Campeonato Holandês acabar.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados