VÍDEO: Alvo do Botafogo, Lucas Fernandes fez o primeiro gol da carreira contra o Glorioso; relembre!

Independentemente se as negociações em andamento terminarem com final feliz ou não, o Botafogo está envolvido na vida de Lucas Fernandes para sempre. O meio-campista marcou o primeiro gol como profissional contra o Alvinegro.+ Lucas Fernandes: busca por nomes 'fora dos holofotes' no Botafogo se justifica para melhorar o elenco

Foi na 1ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2016. O São Paulo venceu o Botafogo por 1 a 0 no Raulino de Oliveira com um gol de falta de um, na época, menino de 18 anos Lucas Fernandes. O meia bateu uma falta com maestria e venceu o goleiro Helton Leite. Veja no vídeo acima!