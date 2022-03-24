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VÍDEO: Alvo do Botafogo, Lucas Fernandes fez o primeiro gol da carreira contra o Glorioso; relembre!

Meio-campista marcou o primeiro gol como profissional em vitória do São Paulo por 1 a 0 contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro de 2016...
LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2022 às 20:31

Publicado em 24 de Março de 2022 às 20:31

Independentemente se as negociações em andamento terminarem com final feliz ou não, o Botafogo está envolvido na vida de Lucas Fernandes para sempre. O meio-campista marcou o primeiro gol como profissional contra o Alvinegro.+ Lucas Fernandes: busca por nomes 'fora dos holofotes' no Botafogo se justifica para melhorar o elenco
Foi na 1ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2016. O São Paulo venceu o Botafogo por 1 a 0 no Raulino de Oliveira com um gol de falta de um, na época, menino de 18 anos Lucas Fernandes. O meia bateu uma falta com maestria e venceu o goleiro Helton Leite. Veja no vídeo acima!
Lucas Fernandes era um dos grandes nomes de Cotia nas categorias de base do São Paulo, mas não teve o mesmo sucesso no profissional do São Paulo por sofrer com seguidas lesões.

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