Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vidal vê sequência em casa como oportunidade para o Brasil de Pelotas reagir na Série B
futebol

Vidal vê sequência em casa como oportunidade para o Brasil de Pelotas reagir na Série B

Dos quatro jogos que time fará na sequência da competição, três serão no interior gaúcho...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 20:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2021 às 20:10
Crédito: Vidal projeta sequência em casa como chance de Brasil reagir na Série B (Divulgação
Na lanterna da Série B do Brasileirão, o Brasil de Pelotas tentará aproveitar uma "vantagem" que a tabela lhe proporcionará nas próximas rodadas. Dos quatro jogos que fará na sequência da competição, três serão no interior gaúcho. Para o lateral-direito Vidal, será uma chance importante para a equipe reagir no campeonato.
- Brusque, Operário e Vila Nova são rivais de respeito, sem dúvida alguma. Entretanto, necessitamos bastante de uma sequência positiva na competição. Atuar em casa, com ou sem público, faz diferença. Espero que possamos aproveitar essa oportunidade - declarou.
Primeiro dos três adversários a ser enfrentado - na próxima quarta-feira - o Brusque também está no Z4 da Série B. Um resultado favorável do Brasil de Pelotas levaria o time de Vidal aos 19 pontos. O jogador afirma que acredita totalmente nas possibilidades do Xavante permanecer na divisão.
- Faltam 12 rodadas. Já vimos equipes em situações tão difíceis quanto a nossa conseguir dar uma guinada na reta final e se livrar. Acredito muito nas nossas forças - encerrou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados