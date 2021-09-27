Vidal vê sequência em casa como oportunidade para o Brasil de Pelotas reagir na Série B

Crédito: Vidal projeta sequência em casa como chance de Brasil reagir na Série B (Divulgação

Na lanterna da Série B do Brasileirão, o Brasil de Pelotas tentará aproveitar uma "vantagem" que a tabela lhe proporcionará nas próximas rodadas. Dos quatro jogos que fará na sequência da competição, três serão no interior gaúcho. Para o lateral-direito Vidal, será uma chance importante para a equipe reagir no campeonato.

- Brusque, Operário e Vila Nova são rivais de respeito, sem dúvida alguma. Entretanto, necessitamos bastante de uma sequência positiva na competição. Atuar em casa, com ou sem público, faz diferença. Espero que possamos aproveitar essa oportunidade - declarou.

Primeiro dos três adversários a ser enfrentado - na próxima quarta-feira - o Brusque também está no Z4 da Série B. Um resultado favorável do Brasil de Pelotas levaria o time de Vidal aos 19 pontos. O jogador afirma que acredita totalmente nas possibilidades do Xavante permanecer na divisão.