Vice-presidente do Botafogo conversa com torcedores que fazem protesto no Nilton Santos

Crédito: Reprodução/Fúria Jovem

Além dos jogadores Rafael Moura, Pedro Castro e Marco Antônio, o Vice-presidente do Botafogo, Vinícius Assumpção, conversou com torcedores que fazem protesto em frente ao estádio Nilton Santos. A foto acima foi publicada no perfil da Fúria Jovem, onde é possível ver o dirigente, de máscara, no portão do estádio.

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Cerca de 20 torcedores estão no local para cobrar melhores resultados e, também, a saída do técnico Marcelo Chamusca, que está "na corda bamba". A informação foi divulgada primeiramente pelo perfil "Bastidores do Botafogo".

Ainda segundo o "Bastidores do Botafogo", os torcedores estão acompanhados de um advogado e negociam uma conversa com a diretoria e com o elenco após os treinos.

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Membros da cúpula alvinegra fizeram uma reunião para decidir o futuro de Marcelo Chamusca, como o LANCE! adiantou. Ninguém quis agir por impulsão após um resultado ruim no Brasileirão e, após conversas e tempo para pensar, baterão o martelo sobre o treinador.

A situação do profissional não é das melhores. A avaliação interna é negativa, muito por conta dos recentes resultados na Série B. Vale ressaltar que o Alvinegro também foi eliminado de forma precoce no Campeonato Carioca e na Copa do Brasil.