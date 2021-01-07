Veríssimo lamenta empate, mas destaca invencibilidade do Santos como visitante

O Santos ficou apenas no empate em 0 a 0 diante do Boca Juniors nesta quarta-feira, na Bombonera, no primeiro jogo das semifinais da Copa Libertadores. O resultado, apesar de não apresentar muita vantagem para o clube, faz o Peixe terminar sua participação como visitante na competição de forma invicta. Fato que foi lembrado pelo zagueiro Lucas Veríssimo na entrevista coletiva depois do jogo.- Nossa equipe é a melhor visitante do campeonato. Entramos aqui para vencer, mas, infelizmente, não conseguimos. Não é um resultado negativo. Vitória seria muito melhor, mas jogamos na Bombonera, pode-se dizer que foi positivo - afirmou o jogador.Luvas Veríssimo foi dúvida nas semanas anteriores ao confronto e sua utilização na partida só foi confirmada após o acerto da sua venda ao Benfica, de Portugal, na sétima maior negociação da história do Santos. Ele, agora, espera garantir a passagem para a final do confronto da próxima quarta."A gente entrou para buscar o resultado, que seria a vitória. Não fizemos uma grande partida como esperávamos, mas não podemos sair de cabeça baixa. Em casa podemos vencer e sair com a classificação", concluiu Veríssimo.