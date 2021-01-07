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futebol

Veríssimo lamenta empate, mas destaca invencibilidade do Santos como visitante

Santos terminou a sua participação como visitante na Libertadores sem ser derrotado...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2021 às 18:41

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 18:41

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos ficou apenas no empate em 0 a 0 diante do Boca Juniors nesta quarta-feira, na Bombonera, no primeiro jogo das semifinais da Copa Libertadores. O resultado, apesar de não apresentar muita vantagem para o clube, faz o Peixe terminar sua participação como visitante na competição de forma invicta. Fato que foi lembrado pelo zagueiro Lucas Veríssimo na entrevista coletiva depois do jogo.- Nossa equipe é a melhor visitante do campeonato. Entramos aqui para vencer, mas, infelizmente, não conseguimos. Não é um resultado negativo. Vitória seria muito melhor, mas jogamos na Bombonera, pode-se dizer que foi positivo - afirmou o jogador.Luvas Veríssimo foi dúvida nas semanas anteriores ao confronto e sua utilização na partida só foi confirmada após o acerto da sua venda ao Benfica, de Portugal, na sétima maior negociação da história do Santos. Ele, agora, espera garantir a passagem para a final do confronto da próxima quarta."A gente entrou para buscar o resultado, que seria a vitória. Não fizemos uma grande partida como esperávamos, mas não podemos sair de cabeça baixa. Em casa podemos vencer e sair com a classificação", concluiu Veríssimo.
Santos e Boca Juniors decidem a vaga na final da Copa Libertadores na próxima quarta-feira, às 19h15, na Vila Belmiro. Quem vencer garante a classificação. Empate com gols dá a vantagem aos argentinos. Outro 0 a 0 leva a decisão para os pênaltis.

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