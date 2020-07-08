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futebol

Verba dos direitos de transmissão aumenta a pressão pela volta do Paranaense

DAZN ainda não quitou toda a verba referente ao torneio e avisou que só paga quando a competição recomeçar...

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 01:26

LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 01:26
Crédito: Maurício Mano/Site Oficial do Athletico Paranaense
O drama sobre o retorno do Campeonato Paranaense continua a todo vapor nos bastidores do futebol local. Se os clubes tentam um acordo com o governo, eles também demonstram a preocupação com os direitos de transmissão, que estão ligados ao DAZN.

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