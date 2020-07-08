Verba dos direitos de transmissão aumenta a pressão pela volta do Paranaense

O drama sobre o retorno do Campeonato Paranaense continua a todo vapor nos bastidores do futebol local. Se os clubes tentam um acordo com o governo, eles também demonstram a preocupação com os direitos de transmissão, que estão ligados ao DAZN.
Publicado em 08 de Julho de 2020 às 01:26
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta