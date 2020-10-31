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Vencer ou vencer: Botafogo tem teste de força no Brasileirão

Em crise dentro e fora de campo e com treinador interino, elenco do Alvinegro será colocado à prova diante do Ceará, no fechamento do primeiro turno...

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

31 out 2020 às 07:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Pressionado fora de campo, sem treinador definido e perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Este é o cenário do Botafogo para enfrentar o Ceará, neste sábado, no Estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada, a última do primeiro turno. A partida terá transmissão em tempo real pelo site do LANCE!.
O Botafogo vem de duas partidas em casa, mas com duas atuações abaixo da média. Diante de Goiás e Cuiabá, um empate, uma derrota, nenhum gol marcado e muitas críticas. Os resultados culminaram na demissão de Bruno Lazaroni, que tinha apenas seis jogos à frente do comando do Alvinegro.
Desde a última terça-feira, data da derrota para o Cuiabá, o Botafogo implodiu: Felipe Neto 'desabafou' em redes sociais, Carlos Augusto Montenegro não poupou palavras sobre praticamente todos os assuntos em uma entrevista coletiva e o clube iniciou a busca por um treinador. De propostas concretas, Alexandre Gallo e Daniel Garnero, por motivos distintos, não aconteceram.
Ainda sem definição, cabe a Flávio Tênius, preparador de goleiros e membro da comissão técnica do Botafogo desde 2017, ser o responsável por comandar o Botafogo no que promete ser uma prova de força. Sem tempo para treinar e com bastidores conturbados, a equipe terá que se superar para se afastar da zona de rebaixamento.
O elenco do Botafogo, diante de um cenário de terra arrasada, será colocado à prova. Flávio Tênius garantiu que, mesmo sem o tempo hábil necessário, teve a ajuda de Lúcio Flávio, auxiliar permanente, para realizar mudanças pertinentes no estilo de jogo e esquema da equipe.

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