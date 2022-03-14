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Velázquez se responsabiliza por expulsão e promete trabalho para melhorar no Santos

Zagueiro recebeu o cartão vermelho no clássico no lance do pênalti para o Palmeiras...

Publicado em 14 de Março de 2022 às 13:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2022 às 13:33
O zagueiro Emiliano Velázquez levou dois cartões amarelos e foi expulso na derrota do Santos para o Palmeiras por 1 a 0, no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Paulistão neste domingo.Nas redes sociais, o defensor se responsabilizou pelo vermelho, reconheceu o momento ruim do Peixe, mas reforçou a busca por melhora no trabalho.
- Eu sou responsável por minhas ações. Posso errar, mas nunca será por falta de vontade ou atitude. Agradeço aos meus companheiros por terem aparecido para o resto da partida. Conheço a situação em que a equipa se encontra, tenho consciência de que a prejudiquei, simplesmente procuro dar o máximo em cada bola! A única maneira que conheço de melhorar nossa situação é trabalhando - publicou Velázquez no Instagram.Velázquez será baixa no Santos diante a Ferroviária na quarta-feira, às 19 horas, na Arena Fonte Luminosa pela rodada adiada do Paulista. O técnico Fabián Bustos tem Eduardo Bauermann, Kaiky, Luiz Felipe e Robson Reis como opções para a zaga.
Crédito: OzagueiroVelázquezfoiexpulsonoprimeirotempodoclássicocontraoPalmeiras(Foto:IvanStorti/Santos

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