Velázquez se responsabiliza por expulsão e promete trabalho para melhorar no Santos

O zagueiro Emiliano Velázquez levou dois cartões amarelos e foi expulso na derrota do Santos para o Palmeiras por 1 a 0, no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Paulistão neste domingo.Nas redes sociais, o defensor se responsabilizou pelo vermelho, reconheceu o momento ruim do Peixe, mas reforçou a busca por melhora no trabalho.

- Eu sou responsável por minhas ações. Posso errar, mas nunca será por falta de vontade ou atitude. Agradeço aos meus companheiros por terem aparecido para o resto da partida. Conheço a situação em que a equipa se encontra, tenho consciência de que a prejudiquei, simplesmente procuro dar o máximo em cada bola! A única maneira que conheço de melhorar nossa situação é trabalhando - publicou Velázquez no Instagram.Velázquez será baixa no Santos diante a Ferroviária na quarta-feira, às 19 horas, na Arena Fonte Luminosa pela rodada adiada do Paulista. O técnico Fabián Bustos tem Eduardo Bauermann, Kaiky, Luiz Felipe e Robson Reis como opções para a zaga.