Veja os gols do movimentado empate entre Galo e RB Bragantino

Em uma partida muito disputada, Red Bull Bragantino e Atlético-MG terminaram o jogo em Bragança Paulista empatados em 1 a 1, gols de Nathan Silva, contra, e do estreante Diego Costa, neste domingo, 29 de agosto, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro mostrou porque está na liderança da competição, já que em momento algum deixou de buscar o seu gol, pressionando o rival, que mostrou qualidade na defesa e também ofertava perigo ao gol de Everson. O Galo chegou aos 39 pontos, quatro a mais do que o vice-líder Palmeiras, enquanto o Massa Bruta voltou ao G4, com 31 pontos, um a mais do que o Flamengo. A grande novidade da partida foi a estreia de Diego Costa, grande contratação do alvinegro no segundo semestre. O atacante entrou aos 14 minutos do segundo tempo e mesmo fora de forma, deixou seu gol e mostrou que poderá ser muito útil a Cuca no restante da temporada. Veja os gols no vídeo acima.