AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Veja os gols do movimentado empate entre Galo e RB Bragantino

Na estreia de Diego Costa, que deixou seu gol, o duelo não teve vencedor, mas os dois times  mostraram uma boa qualidade de futebol em Bragança Paulista...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 22:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 ago 2021 às 22:47
Em uma partida muito disputada, Red Bull Bragantino e Atlético-MG terminaram o jogo em Bragança Paulista empatados em 1 a 1, gols de Nathan Silva, contra, e do estreante Diego Costa, neste domingo, 29 de agosto, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro mostrou porque está na liderança da competição, já que em momento algum deixou de buscar o seu gol, pressionando o rival, que mostrou qualidade na defesa e também ofertava perigo ao gol de Everson. O Galo chegou aos 39 pontos, quatro a mais do que o vice-líder Palmeiras, enquanto o Massa Bruta voltou ao G4, com 31 pontos, um a mais do que o Flamengo. A grande novidade da partida foi a estreia de Diego Costa, grande contratação do alvinegro no segundo semestre. O atacante entrou aos 14 minutos do segundo tempo e mesmo fora de forma, deixou seu gol e mostrou que poderá ser muito útil a Cuca no restante da temporada. Veja os gols no vídeo acima.
Próximos jogos​O Galo teria um jogo com o Grêmio na 19ª rodada, mas a partida foi adiada por conta das Datas FIFA. Então o time mineiro entra em campo só no dia 12 de setembro, domingo, às 16h, no Castelão, contra o Fortaleza, na estreia do returno do Brasileirão. Já o Massa Bruta terá rodada normalmente e encara o Internacional na 19ª rodada, no dia 7 de setembro, às 21h30, no Beira Rio. O time mineiro não desistiu de buscar seu gol em momento algume saiu com um ponto fora de casa-(Pedro Souza/Atlético-MG)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bragantino
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Editais e Avisos - 17/07/2026
Mais conhecida como Baiana, Evani dos Santos Reis é a presidente do Sindilimpe-ES
Gari, mulher e negra: a provável suplente de Contarato na campanha ao Senado
Imagem de destaque
Dois anos após o crime, casal é condenado por morte de jovem em Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados