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futebol

Veja o que o Coritiba precisa fazer para avançar no Paranaense

Coxa bateu o Cianorte fora de casa e agora busca um empate dentro do Couto Pereira...
LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2022 às 17:09

Publicado em 14 de Março de 2022 às 17:09

No primeiro desafio do mata-mata do Campeonato Paranaense, o Coritiba visitou o Cianorte e mostrou força ao derrotar o adversário por 1 a 0.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
O grande destaque do triunfo ficou com o goleiro Alex Muralha, que fez ótimas defesas e conseguiu ajudar a sua equipe.
Como fica?
Para avançar no torneio estadual, o Coritiba decide em casa e precisa de apenas um empate diante do Cianorte.
A vaga só fica com o rival, caso o Coritiba seja derrotado dentro do Couto Pereira por dois gols de diferença.
Crédito: Foto:Coritiba/GuilhermeGriebeler

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