Veja o que o Coritiba precisa fazer para avançar no Paranaense

No primeiro desafio do mata-mata do Campeonato Paranaense, o Coritiba visitou o Cianorte e mostrou força ao derrotar o adversário por 1 a 0.

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O grande destaque do triunfo ficou com o goleiro Alex Muralha, que fez ótimas defesas e conseguiu ajudar a sua equipe.

Como fica?

Para avançar no torneio estadual, o Coritiba decide em casa e precisa de apenas um empate diante do Cianorte.

A vaga só fica com o rival, caso o Coritiba seja derrotado dentro do Couto Pereira por dois gols de diferença.