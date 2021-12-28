Vasco vê atacante mais distante; confira saídas, chegadas e sondagens para 2022

O vaivém do Vasco está morno nesta última semana do ano. Embora já tenha feito contratações, outras parecem mais difíceis: Caio Dantas é o caso improvável da vez.+ Jorge Jesus fora do Benfica, Cuca deixa o Atlético-MG, Cruzeiro anuncia saída de Luxemburgo… A manhã do Mercado!

CONTRATAÇÕES DO VASCOO Vasco anunciou as contratações do zagueiro Luís Cangá, ex-Delfín (EQU), do lateral-esquerdo Edimar, ex-Bragantino, do goleiro Thiago Rodrigues e do volante Yuri Lara, os dois últimos ex-CSA. Além deles, o Cruz-Maltino também contratou o técnico Zé Ricardo, que esteve recentemente no Qatar SC (QAT) e o gerente de futebol Carlos Brazil, que estava como gerente de base do Corinthians.

O zagueiro Anderson Conceição, ex-Cuiabá, e o meio-campista Isaque, que pertence ao Grêmio, também assinaram com o Vasco para a próxima temporada. Outros nomes devem chegar a São Januário.

JOGADORES NA MIRADiego Souza, que não renovou com o Grêmio, é o grande alvo do Vasco para a próxima temporada, mas a negociação está em compasso de espera. O Cruz-Maltino tenta o empréstimo do meia Vitinho, do Corinthians, e as negociações estão bem encaminhadas, assim como o empréstimo de Raniel, do Santos. Caio Dantas foi alvo, mas deverá ficar no Água Santa.

+ Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro

QUEM SAIU A barca vascaína já tem onze jogadores. São eles Ricardo Graça, Ernando, Walber, Zeca, Romulo, Andrey, Michel, Marquinhos Gabriel, Léo Jabá, Morato e Cano.

QUEM PODE SAIRCarlos Brazil afirmou que Leandro Castan está de saída do clube. Há também jogadores em fim de contrato que não tiveram as respetivas situações definidas. São os casos de Daniel Amorim (que esteve emprestado) e Vanderlei, que atingiu meta para renovação, mas pode não permanecer.

TIME-BASE DE 2022Thiago Rodrigues, Léo Matos, Anderson Conceição, Luís Cangá e Edimar; Bruno Gomes, Yuri Lara, Isaque e Nene; Gabriel Pec e Laranjeira. Técnico: Zé Ricardo.

DESAFIOS PARA 2022O Vasco estreia no Campeonato Carioca no fim de janeiro, terá também a Copa do Brasil ao longo da temporada, mas a prioridade é conquistar o acesso de volta à elite do Campeonato Brasileiro. Em 2021, o time amargou enorme fracasso.

OS PRIMEIROS JOGOS DE 202226 ou 27/1 - Volta Redonda x Vasco - Campeonato Carioca29 ou 30/1 - Vasco x Boavista - Campeonato Carioca2 ou 3/2 - Vasco x Nova Iguaçu - Campeonato Carioca5 ou 6/2 - Madureira x Vasco - Campeonato Carioca9 ou 10/2 - Vasco x Portuguesa - Campeonato Carioca