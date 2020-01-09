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Vasco rompe com Diadora e Kappa deve fornecer novos uniformes

Cruz-Maltino se fez valer de cláusula contratual para encerrar o contrato que apenas terminava no fim do ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 19:48

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 19:48

A Diadora forneceu os uniformes do Vasco nas últimas duas temporadas Crédito: Divulgação/Vasco
Por meio de nota oficial, o Vasco informou o fim da parceria com a fornecedora de material esportivo Diadora. A favorita para assumir o posto é a italiana Kappa. O contrato com a Diadora tinha duração até o fim de 2020, mas o Cruzmaltino se baseou em cláusulas não cumpridas pela empresa para realizar o litígio antecipado.
A fornecedora, porém, continuará até o fim do Campeonato Carioca. Em julho de 2019, o UOL Esporte já informava que o Vasco estava inclinado a mudar de parceiro.

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Em entrevista ao programa "A Voz do Vascaíno", em maio de 2019, o vice-presidente de Controladoria do Vasco, Adriano Mendes, fez uma revelação que chocou os torcedores. No contrato assinado ainda na gestão do ex-presidente Eurico Miranda, ficou estabelecido que o clube pagaria pelos uniformes utilizados.
O lucro vem da venda destas peças no mercado, algo que não compensou nesta balança financeira, já que em 2018 o Vasco arrecadou somente R$ 200 mil. Como uma de suas últimas missões na pasta de vice-presidente de marketing antes de deixa o cargo, Bruno Maia encaminhou um acordo com a Kappa onde o clube receberá uma quantia de patrocínio e irá parar de pagar por enxoval.
Com sua saída, porém, a mudança de fornecedor ficou a cargo de Adriano Mendes, que ainda não bateu o martelo e analisa outras possibilidades, embora o favoritismo seja da empresa italiana.
Com informações do Uol Esportes

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