Vasco e CSA empatam em gramado encharcado e se distanciam do G-4

Em um gramado encharcado e com muitas poças, fruto da forte chuva que caiu em Maceió antes da partida, CSA e Vasco fizeram um duelo agitado e empataram em 2 a 2 nesta quarta-feira (21), no estádio Rei Pelé, resultado que não foi bom para nenhuma das equipes.
Marquinhos Gabriel abriu o placar para o Vasco, mas Gabriel deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o CSA virou o placar com Ernandes. A equipe da casa, no entanto, também não conseguiu segurar a vantagem e cedeu o empate ao Vasco em gol de Daniel Amorim.
Com o resultado, o clube cruz-maltino perdeu mais uma vez a oportunidade de encostar no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro e agora aumentou sua distância para quatro pontos, estando na oitava colocação. Já o time alagoano, com 15 pontos, caiu para a 12ª posição.
Ambos os times voltarão a campo no próximo sábado (24), às 21h. O Vasco receberá o terceiro colocado da competição, o Guarani, em São Januário, enquanto o CSA vai enfrentar o Vitória, novamente no Rei Pelé.