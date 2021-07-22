Vasco e CSA empatam em gramado encharcado e se distanciam do G-4

Em um gramado encharcado e com muitas poças, fruto da forte chuva que caiu em Maceió antes da partida, CSA e Vasco fizeram um duelo agitado e empataram em 2 a 2 nesta quarta-feira (21), no estádio Rei Pelé, resultado que não foi bom para nenhuma das equipes.

O Vasco empatou em 2 a 2 com o CSA, fora de casa, e segue fora da zona de classificação da Série B Crédito: Alisson Frazao/Vasco

Marquinhos Gabriel abriu o placar para o Vasco, mas Gabriel deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o CSA virou o placar com Ernandes. A equipe da casa, no entanto, também não conseguiu segurar a vantagem e cedeu o empate ao Vasco em gol de Daniel Amorim.

Com o resultado, o clube cruz-maltino perdeu mais uma vez a oportunidade de encostar no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro e agora aumentou sua distância para quatro pontos, estando na oitava colocação. Já o time alagoano, com 15 pontos, caiu para a 12ª posição.