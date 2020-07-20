Vasco chega a acordo com Desábato na Justiça por dívida com o atleta

Crédito: Paulo Fernandes/Vasco.com.br

O impasse na Justiça entre o Vasco e Leandro Desábato chegou a um ponto final. De acordo com informações divulgadas neste domingo pelo site "Esporte News Mundo", o volante aceitou receber R$ 650 mil do Cruz-Maltino referentes ao processo no qual cobrava uma dívida do Cruz-Maltino.

O argentino entrou com uma ação na 37ª Vara do Trabalho do Rio do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1), cobrando uma dívida em torno de R$ 971 mil, referentes a não pagamento de salários, décimo-terceiro, multas e FGTS.Desábato, que defendeu o Vasco na temporada de 2018, também afirmava não ter recebido verbas rescisórias e anotação na baixa da carteira de trabalho.