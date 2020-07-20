Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vasco chega a acordo com Desábato na Justiça por dívida com o atleta

Cruz-Maltino se compromete a pagar R$ 500 mil ao volante, que cobrava verbas rescisórias, multas, além de não pagamento de salários e décimo-terceiro em seu período na Colina...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jul 2020 às 21:34

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 21:34

Crédito: Paulo Fernandes/Vasco.com.br
O impasse na Justiça entre o Vasco e Leandro Desábato chegou a um ponto final. De acordo com informações divulgadas neste domingo pelo site "Esporte News Mundo", o volante aceitou receber R$ 650 mil do Cruz-Maltino referentes ao processo no qual cobrava uma dívida do Cruz-Maltino.
O argentino entrou com uma ação na 37ª Vara do Trabalho do Rio do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1), cobrando uma dívida em torno de R$ 971 mil, referentes a não pagamento de salários, décimo-terceiro, multas e FGTS.Desábato, que defendeu o Vasco na temporada de 2018, também afirmava não ter recebido verbas rescisórias e anotação na baixa da carteira de trabalho.
Após ter oferecido inicialmente R$ 500 mil em uma tentativa de negociação com o volante, a diretoria cruz-maltina e um consenso chegaram ao acordo que será pago pelo Ato Trabalhista, no Plano de Execução Centralizador do TRT-1.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'
Imagem de destaque
Unabomber: como matemático superdotado que aterrorizou EUA com cartas-bomba foi preso há 30 anos
Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados