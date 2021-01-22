Vardy passará por cirurgia de hérnia, e será desfalque para o Leicester

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Principal nome do Leicester, o atacante Jamie Vardy desfalcará os Foxes nas próximas semanas, de acordo com o técnico Brendan Rodgers. O jogador de 34 anos passará por uma cirurgia de hérnia e ainda não tem uma data definida para voltar aos gramados.

+ Veja a tabela da Premier LeagueEm entrevista coletiva nesta sexta-feira, o treinador do Leicester confirmou a baixa do atleta por algumas semanas citando um espaço mais tranquilo no calendário do clube inglês.

- Tivemos que poupá-lo nos últimos meses. Ele tem sido fantástico, mas agora temos um espaço que nos permite fazer uma pequena cirurgia para tratar uma hérnia. Ele estará de volta em algumas semanas, não deve tirá-lo de campo por tempo demais - disse Brendan Rodgers.

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