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futebol

Vardy passará por cirurgia de hérnia, e será desfalque para o Leicester

Jogador não tem nada para voltar aos gramados, e técnico do clube diz que baixa será por 'algumas semanas'. Camisa 9 já marcou 13 gols na atual temporada pelo Leicester...
LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2021 às 16:44

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 16:44

Crédito: RUI VIEIRA / POOL / AFP
Principal nome do Leicester, o atacante Jamie Vardy desfalcará os Foxes nas próximas semanas, de acordo com o técnico Brendan Rodgers. O jogador de 34 anos passará por uma cirurgia de hérnia e ainda não tem uma data definida para voltar aos gramados.
+ Veja a tabela da Premier LeagueEm entrevista coletiva nesta sexta-feira, o treinador do Leicester confirmou a baixa do atleta por algumas semanas citando um espaço mais tranquilo no calendário do clube inglês.
- Tivemos que poupá-lo nos últimos meses. Ele tem sido fantástico, mas agora temos um espaço que nos permite fazer uma pequena cirurgia para tratar uma hérnia. Ele estará de volta em algumas semanas, não deve tirá-lo de campo por tempo demais - disse Brendan Rodgers.
+ Cristiano Ronaldo 760 gols: veja o Top 20 dos maiores artilheiros da história em jogos oficiais
Vardy é o grande destaque do Leicester na atual temporada. Em 20 partidas, o camisa 9 marcou 13 gols, sendo 11 no Campeonato Inglês. Já sem seu artilheiro, a Raposa encara o Brentford no domingo, pela Copa da Inglaterra.

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