Vanderlei Luxemburgo é anunciado como o novo treinador do Vasco

O último trabalho de Vanderlei Luxemburgo foi no Sport, em 2017 Crédito: Aldo Carneiro/Pernambuco Press

Fim da novela. Na manhã desta quarta-feira, o Vasco anunciou a contratação do técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele assina contrato até o fim desta temporada. Parado desde outubro de 2017, quando foi demitido pelo Sport, Luxemburgo será o substituto de Alberto Valentim, demitido após a final do Carioca, no Cruz-Maltino.

A expectativa é que Luxa só comece a trabalhar na próxima segunda-feira, após a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Vasco encara o Santos. Pouco antes do anúncio do clube, o treinador publicou uma mensagem nas redes sociais mandando um "alô" para a torcida vascaína. Ele chega com Mauricio Copertino como auxiliar e Antonio Mello como preparador.

Luxemburgo não era a primeira opção do Vasco para o cargo e contava com resistência interna inicialmente. A recusa de alguns nomes e negociações que não foram para frente fizeram o nome dele ganhar mais força. O presidente Alexandre Campello desejava ter no cargo alguém com mais experiência.