Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acerto

Vanderlei Luxemburgo é anunciado como o novo treinador do Vasco

Nome do técnico ganhou força nos últimos dias. Luxa estava desempregado desde outubro de 2017, quando trabalhou no Sport

Publicado em 

08 mai 2019 às 15:10

Publicado em 08 de Maio de 2019 às 15:10

O último trabalho de Vanderlei Luxemburgo foi no Sport, em 2017 Crédito: Aldo Carneiro/Pernambuco Press
Fim da novela. Na manhã desta quarta-feira, o Vasco anunciou a contratação do técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele assina contrato até o fim desta temporada. Parado desde outubro de 2017, quando foi demitido pelo Sport, Luxemburgo será o substituto de Alberto Valentim, demitido após a final do Carioca, no Cruz-Maltino.
A expectativa é que Luxa só comece a trabalhar na próxima segunda-feira, após a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Vasco encara o Santos. Pouco antes do anúncio do clube, o treinador publicou uma mensagem nas redes sociais mandando um "alô" para a torcida vascaína. Ele chega com Mauricio Copertino como auxiliar e Antonio Mello como preparador.
Luxemburgo não era a primeira opção do Vasco para o cargo e contava com resistência interna inicialmente. A recusa de alguns nomes e negociações que não foram para frente fizeram o nome dele ganhar mais força. O presidente Alexandre Campello desejava ter no cargo alguém com mais experiência.
O Vasco é o lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas um ponto em nove possíveis. Na próxima rodada, encara o Santos no Pacaembu, no domingo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que rixa pública de Trump com papa está tirando apoio valioso do presidente americano
Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados