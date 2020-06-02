Van Dijk conta passagem em que esteve com medo de morrer

Apesar de muitos conhecer o Virgil van Dijk do Liverpool, um dos melhores zagueiros do mundo, campeão da Liga dos Campeões e prestes a erguer seu primeiro título de Premier League, muitos não conhecem sua trajetória. Em entrevista à revista “FourFourTwo”, o holandês contou que viu a morte de perto quando tinha apenas 21 anos e defendia o Groningen. O defensor sofreu com de peritonite, uma inflamação da membrana que reveste a parede abdominal, com uma infecção nos rins.
- Ainda lembro estar deitado naquela cama. Meu corpo foi destruído e eu não podia fazer nada, estava cercado de tubos ao meu redor. Naquele momento, os piores cenários vieram à mente. Eu estava em perigo, então minha mãe e eu oramos.
O atleta disse que o medo tomou conta de uma forma tão grande que o zagueiro chegou a fazer testamento.
- Conversamos sobre algumas opções, cheguei a assinar alguns papéis que eram uma espécie de testamento. Se eu morresse, uma parte do dinheiro iria para a minha mãe. Ninguém queria falar sobre isso, mas tinha que ser feito. Como eu estava, tudo poderia acabar.
O Groningen foi a primeira equipe profissional que o zagueiro defendeu após ser formado no Willem II. Após deixar o futebol holandês, o atleta se transferiu para o Celtic, rumou para o Southampton, onde teve sua primeira oportunidade no Campeonato Inglês, antes de ser contratado pelo Liverpool em 2018.E MAIS:Real Madrid mira contratação de jovem promessa do PSGUnited se interessa por Sterling, mas prioridade segue sendo Real MadridTer Stegen garante permanência no Barcelona na próxima temporadaClubes tentam flexibilizar regras para volta da Liga dos CampeõesVeja possíveis mudanças para a reta final da Liga dos Campeões E MAIS: