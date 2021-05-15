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Vai ter Dérbi! Corinthians e Palmeiras farão uma das semifinais do Paulistão neste domingo, às 16h

Após a vitória do Verdão sobre o Red Bull Bragantino e a do São Paulo sobre a Ferroviária, foi confirmado o clássico na semifinal do estadual, que acontecerá na Neo Química Arena...

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 23:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2021 às 23:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Corinthians se classificou para a semifinal do Paulistão ainda na última terça-feira e somente na noite desta sexta, após os dois confrontos restantes de quartas de final, conheceu o seu adversário. E ele será um velho conhecido: o seu maior rival Palmeiras, que bateu o Red Bull Bragantino, por 1 a 0. O Dérbi será realizado neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Confira 25 veteranos que ficarão sem clube ao final da temporada
Ao eliminar a Inter de Limeira com uma goleada por 4 a 1, no início da semana, õ Timão precisou aguardar a definição dos outros duelos da fase de mata-mata. Primeiro foi o Mirassol, que bateu o Guarani nos pênaltis, na última quarta-feira, e depois os dois jogos desta sexta-feira, que definiram as semis.
Na partida das 19h30, o Palmeiras foi até Bragança Paulista e, como gol de Rony, eliminou a equipe da casa, se garantindo em uma das semifinais, porém ainda sem definir qual seria o adversário, já quer o São Paulo ainda jogaria.Para acontecer o Dérbi, bastava o São Paulo eliminar a Ferroviária, ou nos pênaltis ou no tempo normal. Caso a equipe de Araraquara passasse, ela seria a adversária do Verdão. No entanto, o esperado aconteceu e o Tricolor bateu a Ferrinha por 4 a 2, no Morumbi, definindo os dois confrontos de semifinal.
Com isso, Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, repetindo o cenário do Paulistão-2015, em que os rivais duelaram por uma vaga na final em jogo único. Naquela ocasião, empate em 2 a 2 no tempo normal e vitória do Alviverde nos pênaltis na casa corintiana.
Confira como ficou a classificação geral do Paulistão:
1) São Paulo - 30 pontos2) Corinthians - 28 pontos3) Palmeiras - 24 pontos4) Mirassol - 19 pontos
Semifinais
Corinthians x Palmeiras - Neo Química Arena, às 16hSão Paulo x Mirassol - Morumbi, às 20h30

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