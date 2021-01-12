Um jogo de contrates: motivação vascaína aniquila a letargia botafoguense

Luxemburgo e Barroca comandam Vasco e Botafogo, respectivamente, mas as coisas só andam boas para o lado do Pofexô Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco e Vitor Silva/Botafogo

Motivação é algo que nunca sai de moda no futebol. Esta palavra válida para tantas ocasiões resume bem os momentos opostos de Vasco e Botafogo: o motivado Cruz-Maltino buscou forças com a chegada de Luxemburgo e inciou uma reação para escapar do rebaixamento, e de quebra apresentando um futebol melhor. Já o Glorioso, é um deserto motivacional e caminha a passos largos para mais uma Série B.

Não há fórmula de mágica para ela. O que dá certo em um clube não necessariamente se aplica ao outro. Acontece que para quem não tem muita coisa a se apegar, caso do Botafogo, encontrar um fator motivacional é mais complicado. Não deveria ser assim, visto a grandeza do clube, mas é que o Bota parece ser esquecer disto, dos atletas à diretoria. Sem um norte, o Alvinegro segue em direção oposta, em um praticamente inevitável rebaixamento.

Já o Vasco entendeu o buraco em que estava e recorreu ao Pofexô para ser o poço motivacional que precisava para sair da letargia coordenada pelo português Sá Pinto. Poderia e pode não dar certo? Sim, mas não é o que parece. Em poucos dias o ambiente na Colina melhorou, o clube não só deixou a zona da degola como abriu uma pequena distância dela. Nesse ritmo dá até para beliscar uma vaguinha na Sul-Americana.