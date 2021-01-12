Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ação e reação

Um jogo de contrates: motivação vascaína aniquila a letargia botafoguense

Clássico da última rodada do final de semana do Brasileirão escancarou a forma como Vasco e Botafogo reagiram ao momento crítico em que estão. Com Luxa, o time da Colina consegue reagir, já o Glorioso parece não ter forças para evitar o rebaixamento

Públicado em 

12 jan 2021 às 11:00

Colunista

Vasco e Botafogo
Luxemburgo e Barroca comandam Vasco e Botafogo, respectivamente, mas as coisas só andam boas para o lado do Pofexô Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco e Vitor Silva/Botafogo
Motivação é algo que nunca sai de moda no futebol. Esta palavra válida para tantas ocasiões resume bem os momentos opostos de Vasco e Botafogo: o motivado Cruz-Maltino buscou forças com a chegada de Luxemburgo e inciou uma reação para escapar do rebaixamento, e de quebra apresentando um futebol melhor. Já o Glorioso, é um deserto motivacional e caminha a passos largos para mais uma Série B.

Veja Também

O Flamengo de Rogério Ceni não será campeão do Brasileirão

Empate que vale mais que um só pontinho na tabela para o Vasco de Luxa

CBF doa ambulância a hospital do ES que é referência para a Covid-19

Não há fórmula de mágica para ela. O que dá certo em um clube não necessariamente se aplica ao outro. Acontece que para quem não tem muita coisa a se apegar, caso do Botafogo, encontrar um fator motivacional é mais complicado. Não deveria ser assim, visto a grandeza do clube, mas é que o Bota parece ser esquecer disto, dos atletas à diretoria. Sem um norte, o Alvinegro segue em direção oposta, em um praticamente inevitável rebaixamento.
Já o Vasco entendeu o buraco em que estava e recorreu ao Pofexô para ser o poço motivacional que precisava para sair da letargia coordenada pelo português Sá Pinto. Poderia e pode não dar certo? Sim, mas não é o que parece. Em poucos dias o ambiente na Colina melhorou, o clube não só deixou a zona da degola como abriu uma pequena distância dela. Nesse ritmo dá até para beliscar uma vaguinha na Sul-Americana.
Com apenas mais nove jogos para encerrar a participação no Brasileirão 2020, o Botafogo precisa de uma injeção de ânimo se não quiser iniciar a temporada 2021 na segundona. O próximo desafio é grande e atende pelo Santos, postulante à final da Libertadores. A partida do próximo domingo deve ser vista como um divisor de águas para o clube. Se vencer um adversário desse nível, motiva. Agora se perder... pode já começar a olhar para os times que não irão subir à Série A com mais atenção, pois serão eles o futuro próximo do Bota.

Tópicos Relacionados

Clube vasco da gama Futebol Brasileirão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: direitistas Keiko Fujimori e Rafael López Aliaga saem na frente em disputa acirrada por lugar em 2º turno
Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados