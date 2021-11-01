Um dos técnicos mais longevos do Brasil, João Burse renova com o Cianorte

Crédito: Treinador está desde o ano passado no clube do interior paranaense (Divulgação/Cianorte

O Cianorte renovou o contrato de João Burse para a próxima temporada e o técnico se tornou um dos mais longevos do país dentro das quatro divisões, estando em período menor no Brasil apenas do que Chiquinho Viana, do São Raimundo-RR, que está no clube desde 2013. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa equipe paranaense há dois anos, Burse ampliou recentemente seu vínculo e entrou para um seleto grupo, situação que fez o técnico comemorar o feito bem como frisar o quão difícil é alcançar essa marca trabalhando no futebol nacional:

- Sabemos a dificuldade que é um técnico ter tanto tempo em um clube no Brasil. Me sinto honrado e prestigiado, isso é muito bom.

Neste ano, o Cianorte sob o comando de Burse foi a campo em 33 oportunidades e conquistou 11 vitórias além de 13 resultados de igualdades e nove derrotas. O treinador salientou a valorização que recebeu da diretoria do Leão do Vale e espera ampliar a sua longevidade.

- O Cianorte respeita e entende o esforço dos seus profissionais, só tenho que agradecer toda direção e os demais funcionários do clube. Agora é seguir trabalhando pra aumentar cada vez mais essa longevidade - concluiu.