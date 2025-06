Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti ensaia escalação da Seleção com Richarlison titular

O segundo treino do treinador italiano trouxe pistas de como sua equipe se portará em campo para enfrentar o Equador

Publicado em 3 de junho de 2025 às 13:32

Richarlison foi testado como titular por Ancelotti Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

O segundo treino de Carlo Ancelotti na seleção brasileira teve elenco completo, visita do presidente e um papo com Casemiro. Mas o que ficou marcado no CT Joaquim Grava, nesta terça-feira (3), foi a primeira atividade com força máxima comandada pelo treinador italiano.>

O time titular foi escalado em uma atividade com 11 jogadores de linha e contou com Vanderson, Danilo, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Andreas Pereira e Andrey; Estevão, Vini Jr. e Richarlison. >

O treino contou com a visita do presidente Samir Xaud. Ele conversou rapidamente com os atletas, se apresentou e desejou sorte. Falou que é um torcedor fervoroso da seleção e reforçou a autonomia a Ancelotti.>

Nos 15 minutos permitidos para a imprensa, foi possível ver uma conversa de Ancelotti com Casemiro. O jogador do Manchester United é o principal interlocutor do treinador italiano. Carlo Ancelotti acompanhou o aquecimento praticamente sem falar. Ele só observou e arriscou mexer na bola com os pés.>

>

O Brasil viajará nesta terça-feira (03) para Guayaquil, onde treinará e enfrentará o Equador, quinta-feira, às 20h, no Estádio Monumental. O segundo desafio ocorrerá diante do Paraguai, terça, na Neo Química Arena>

