Futebol Capixaba

Campeonato Capixaba Série B 2025 começa em agosto com 8 times

Futuros campeão e vice garantem o acesso para a primeira divisão do ano que vem; veja a tabela

A Federação de Futebol (FES) divulgou, nesta segunda-feira, a tabela do Campeonato Capixaba Série B 2025 (veja o calendário de jogos abaixo). A competição, que garante o acesso para os futuros campeão e vice, tem início previsto para o final de semana do dia 09 de agosto. A segunda divisão do Campeonato Capixaba será disputada por oito times, em 2025. São eles: Estrela do Norte e Serra, ambos rebaixados no ano passado, GEL, Linhares FC, Pinheiros-ES, Sport-ES, Forte e o estreante Gálatas (antigo Espírito Santo FC).>