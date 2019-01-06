Tupy goleia "Amigos de Sidcley" e apresenta time para o Capixabão 2019

O time do Tupy goleou os "Amigos de Sidcley" em amistoso Crédito: Richard Pinheiro/Globoesporte.com

Foi com uma goleada impiedosa que o torcedor Canela Verde conheceu parte do elenco do Tupy-ES para a disputa do Capixaba 2019. A equipe venceu um combinado de atletas amadores, os "Amigos de Sidcley", por 8 a 0, na tarde deste sábado, no Gil Bernardes, em Vila Velha.

O time varzeano foi formado por "parças" do lateral-esquerdo Sidcley, revelado pelo Tupy e que está no Dinamo de Kiev, da Ucrânia, após passagens por Atlético-PR e Corinthians.

O lateral esquerdo Sidcley Crédito: Richard Pinheiro/Globoesporte.com

Na atividade, três atletas do atual elenco foram destaques: o "interminável" atacante Lambiru; seu companheiro de ataque Diogo e o jovem Filemon, que também é atacante. Os três marcaram duas vezes cada. O meia Bruno Paixão abriu o placar e o volante Warley, outra novidade descoberta nas peneiras do clube, também balançou a rede.

O elenco do Tupy é formado basicamente por atletas que já defenderam o clube em outras oportunidades e jogadores captados em peneiras feitas ao longo do mês de dezembro. E dois atletas voltaram a jogar após um período de inatividade no futebol profissional: o lateral-esquerdo Lucas Porto e o goleiro Andrey (que é filho do técnico Mauro Soares).

Outros velhos conhecidos do torcedor são o goleiro Geo Benha, o lateral-direito Vandinho, o zagueiro Douglas, o volante David, e os meias Caio Poletti e Jean Sá (que ainda irá se apresentar). Novidade mesmo é a chegada do volante Brian, revelado pela Desportiva e que estava no Estrela do Norte em 2018 (confira lista completa do elenco abaixo). Mais alguns atletas devem chegar para encorpar o plantel, como um lateral-direito e um zagueiro.

Confira o elenco do Tupy

Goleiros: Geo Benha e Andrey

Laterais: Vandinho, Lucas Porto e Cristian

Zagueiros: Douglas, Renan e Peroá

Volantes: David, Brian, Warley e Nathan

Meias: Caio Poletti, Bruno Paixão, Jean Sá e Faberson