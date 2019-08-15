Tudo pronto para final entre Flamengo e Corinthians no Kleber Andrade

Flamengo vence o Corinthians na final do sub-17 Crédito: Rodrigo Gazzanel

Estádio Kleber Andrade vai ser o palco para a grande final do Campeonato Brasileiro Sub-17 entre vai ser o palco para a grande final do Campeonato Brasileiro Sub-17 entre Flamengo Corinthians . O duelo entre os times de maior torcida do Brasil acontece, neste sábado (17), às 11h da manhã.

O time carioca, que é o mandante da partida em Cariacica, tem a vantagem do empate, já que venceu na ida pelo placar de 4 a 3. Apesar da boa vantagem na decisão, o zagueiro Otávio não quer saber de favoritismo.

“Trabalhamos muito focados nessa semana para não chegar na partida com qualquer sentimento de vantagem. Não podemos esperar nada mais do que um jogo muito difícil", disse o zagueiro.

Zagueiro do Flamengo, Otávio está confiante na vitória Crédito: Arquivo Pessoal

O Rubro-Negro promete entrar em campo confiante e com sede de vitória."Queremos muito ganhar o Brasileiro, uma vez que já conquistamos a Copa do Brasil da categoria ano passado. Seria algo inesquecível pras nossas carreiras e pro clube também”, afirma o atleta.

Apesar dos desafios, o zagueiro sabe que para conquistar a vitória precisará de um bom desempenho em campo, mas garante que o time está pronto. "Pra gente conquistar mais esse título teremos que jogar dez vezes mais do que foi no último jogo, porque o Corinthians certamente virá com esse mesmo pensamento. Mas estamos prontos", complementa sobre o que analisou do rival.

TIMÃO CONFIA NO TÍTULO

Se quiser ser campeão, o time alvinegro precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Uma vitória simples paulista levará a decisão para os pênaltis. O atacante Cauê que foi às redes duas vezes na primeira partida acredita que apesar das desvantagem a equipe precisa de calma.

Atacante Cauê é o artilheiro do sub-17 do Timão Crédito: (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

“São 90 minutos de jogo para alcançarmos nossos objetivos. Nossa característica é, naturalmente, de marcar forte, tentar o gol sempre, mas não podemos nos afobar. Será uma partida que, para buscar a vitória, precisamos jogar com a mente”, afirmou o atacante.

Um dos destaques do Corinthians, o garoto de 16 anos é o artilheiro da categoria no time do Parque São Jorge. Apesar do instinto de goleador Cauê abre mão dos gols em troca do título do Campeonato Brasileiro.