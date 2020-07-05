TROPEIRÃOCAST no ar - Quem vai salvar os times pequenos?

Escute: https://bit.ly/2NXPaKd O #TROPEIRÃOCAST bateu um bom papo com Hissa Elias Moisés, gestor do Coimbra Sports, que tem história no futebol com o Atlético-MG e com o gerenciamento de fundos esportivos. Ele levanta uma questão muito importante: há um plano para voltar com o Campeonato Mineiro? Jogar em sede única é uma ideia. Mas quem vai pagar os custos? E teremos times em campo? Afinal, o futebol brasileiro só se preocupa com times grandes? E a base, com os clubes do interior? Os craques nascem nessas equipes. Federações e o futebol vão deixar esses times morrerem? Confira em nossa prosa com o Hissa!