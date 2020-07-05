Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

TROPEIRÃOCAST no ar - Quem vai salvar os times pequenos?

Em prosa com Hissa Eliás Moisés, gestor do Coimbra Sports, discutimos a discrepância entre os grandes e as equipes menores em Minas e no Brasil...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jul 2020 às 22:30

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 22:30

Crédito: A atenção às equipes menores tem sido menor neste momento de pandemia do coronavírus-(Arte de Gilvan Marçal sobre foto de Henrique Chendes/Coimbra Sports
Escute: https://bit.ly/2NXPaKd O #TROPEIRÃOCAST bateu um bom papo com Hissa Elias Moisés, gestor do Coimbra Sports, que tem história no futebol com o Atlético-MG e com o gerenciamento de fundos esportivos. Ele levanta uma questão muito importante: há um plano para voltar com o Campeonato Mineiro? Jogar em sede única é uma ideia. Mas quem vai pagar os custos? E teremos times em campo? Afinal, o futebol brasileiro só se preocupa com times grandes? E a base, com os clubes do interior? Os craques nascem nessas equipes. Federações e o futebol vão deixar esses times morrerem? Confira em nossa prosa com o Hissa!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES
Imagem de destaque
Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados