Trio do Santos volta a testar positivo para a Covid-19 e desfalcará o Santos na Libertadores

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O goleiro João Paulo, o lateral-direito Madson e meia Sandry estão fora da partida contra a LDU (EQU), nesta terça-feira (24), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, em Quito. Na última quarta-feira (18), os atletas, que voltaram dos dez dias de isolamento por conta da infecção pelo novo coronavírus, resultaram negativamente a doença. Porém, no exame realizado na sexta-feira (20), eles voltaram a ser positivados pelo vírus.

> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosO segundo diagnostico indica que os jogadores possuem cicatrizes da doença, e não que eles seguem contaminados. No entanto, o resultado foi o suficiente para que, dentro do protocolo de prevenção da doença adotado pela Conmebol, os santistas não possam atuar no Equador, o país impede que pessoas na condição que eles estão adentrem ao país. Já pelo Campeonato Brasileiro, os profissionais seguem aptos para jogar, tendo os três sido relacionados na derrota para o Athletico-PR, neste sábado (21), pela 22ª rodada do Brasileirão, na Arena da Baixada, em Curitiba. João Paulo ficou apenas no banco de reservas, enquanto Madson e Sandry entraram no decorrer do confronto.