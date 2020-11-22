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Trio do Santos volta a testar positivo para a Covid-19 e desfalcará o Santos na Libertadores

João Paulo, Madson e Sandry, que havia resultado negativamente para o novo coronavírus, na última quarta-feira (18), foram positivados nos exames desta sexta-feira (20)...
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Publicado em 

21 nov 2020 às 22:20

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 22:20

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O goleiro João Paulo, o lateral-direito Madson e meia Sandry estão fora da partida contra a LDU (EQU), nesta terça-feira (24), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, em Quito. Na última quarta-feira (18), os atletas, que voltaram dos dez dias de isolamento por conta da infecção pelo novo coronavírus, resultaram negativamente a doença. Porém, no exame realizado na sexta-feira (20), eles voltaram a ser positivados pelo vírus.
> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosO segundo diagnostico indica que os jogadores possuem cicatrizes da doença, e não que eles seguem contaminados. No entanto, o resultado foi o suficiente para que, dentro do protocolo de prevenção da doença adotado pela Conmebol, os santistas não possam atuar no Equador, o país impede que pessoas na condição que eles estão adentrem ao país. Já pelo Campeonato Brasileiro, os profissionais seguem aptos para jogar, tendo os três sido relacionados na derrota para o Athletico-PR, neste sábado (21), pela 22ª rodada do Brasileirão, na Arena da Baixada, em Curitiba. João Paulo ficou apenas no banco de reservas, enquanto Madson e Sandry entraram no decorrer do confronto.
O Alvinegro seguirá neste domingo (22) na capital paranaense, onde treinarão e depois viajarão para Quito. Além da LDU, a altitude de 2.850 metros será um grande desafio para o Peixe que, por isso, preservou alguns jogadores contra o Furacão, como Lucas Veríssimo, que nem relacionado foi, e Marinho, que entrou apenas aos 22 minutos do segundo tempo.

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