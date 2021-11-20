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Trinta e oito dias depois de se lesionar, Willian é relacionado e volta ao Corinthians para o clássico

Recuperado de lesão muscular na coxa esquerda, meia-atacante foi confirmado na lista de convocados por Sylvinho para enfrentar o Santos, neste domingo, na Neo Química Arena...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2021 às 14:42

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 14:42

Trinta e oito dias depois de ter sofrido uma grave lesão muscular no músculo posterior da coxa esquerda, em um problema amargado já nos primeiros minutos do jogo contra o Fluminense, em 13 de outubro, em Itaquera, Willian teve neste sábado o seu retorno ao Corinthians confirmado pelo técnico Sylvinho, que o relacionou para o clássico diante do Santos, neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Veja até quando vai o contrato de cada jogador do Corinthians
Depois daquele confronto diante do Flu, o meia-atacante desfalcou o Timão em sete partidas e se tornou uma baixa de peso depois de ter sido contratado como um dos principais reforços do clube para esta temporada, ao lado dos meio-campistas Renato Augusto e Giuliano e do atacante Róger Guedes.
O ex-jogador de Chelsea e Arsenal voltou a treinar com o restante do elenco no início da semana passada e agora deverá retornar de maneira gradual à equipe após readquirir sua condição física ideal. Com isso, a tendência é a de que o atleta inicialmente fique no banco de reservas e seja colocado em campo por Sylvinho no decorrer do segundo tempo. Assim, ele começará a ganhar o ritmo de jogo necessário para na sequência ser escalado de novo como titular.Willian treinou com o restante do elenco corintiano na manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava, onde Sylvinho finalizou a preparação da equipe para o clássico. No duelo deste domingo em Itaquera, o Alvinegro vai buscar a sua sétima vitória consecutiva em casa neste Campeonato Brasileiro.
Se conquistar este objetivo, o Timão também assumirá a quarta colocação da competição, com 53 pontos, e passará a fechar a zona de classificação direta à fase de grupos da Copa Libertadores. Este posto hoje é ocupado pelo Red Bull Bragantino, quarto colocado, com 52 pontos, mas que já disputou a sua partida desta 34ª rodada, antecipada pelo fato de o clube estar envolvido na final da Copa Sul-Americana, na qual encara o Athletico-PR neste sábado, no Uruguai.
Crédito: WillianduranteoúltimotreinodepreparaçãoparaoclássicocontraoSantos(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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