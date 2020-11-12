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Treino do Palmeiras: Zé Rafael tem torção no tornozelo, Esteves volta e Luiz Adriano segue em transição

Verdão se reapresentou após vencer o Ceará e encaminhar vaga na Copa do Brasil
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LanceNet

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Publicado em 

12 nov 2020 às 13:50

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 13:50

Crédito: Lucas Esteves foi novidade no treino desta quinta-feira (12
Com a classificação encaminhada às semifinais da Copa do Brasil após a vitória por 3 a 0 contra o Ceará, no Allianz Parque, o Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta-feira (12) na Academia de Futebol.
A novidade do treino foi Lucas Esteves. O lateral-esquerdo, que estava cumprindo processo de transição física, participou de uma atividade tática ao lado dos reservas e atletas que atuaram 45 minutos ou menos na vitória desta quarta pela competição nacional.
Desfalque na partida diante do Ceará por causa de uma sobrecarga na coxa esquerda, Luiz Adriano deu sequência aos trabalhos de transição.
Já Zé Rafael, substituído com dores na partida com o Ceará, foi avaliado pelo Núcleo de Saúde e Performance e teve detectado um entorse no tornozelo direito. Ele já iniciou o tratamento na Academia de Futebol.
Como de praxe, os atletas que foram titulares na partida desta quarta-feira (11) fizeram um treino regenerativo na parte interna da Academia de Futebol.
O último treino do Palmeiras será na tarde de sexta-feira (13) antes de encarar o Fluminense, sábado às 21h30 (de Brasília).

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