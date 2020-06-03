Tottenham informa que tem um caso do novo coronavírus no clube

O Tottenham, da Inglaterra, informou nesta quarta-feira que uma pessoa do clube testou positivo para o novo coronavírus em teste realizado pela Premier League. Os Spurs não revelaram o nome da pessoa nem a função que ela exerce.
Segundo a equipe, a pessoa está assintomática e neste momento permanece em auto-isolamento. Nos próximos dias, uma nova bateria de testes será realizada, como tem acontecido toda semana pela liga inglesa.
VEJA A NOTA DO TOTTENHAM"Fomos informados pela Premier League de que recebemos um teste positivo para a COVID-19 após a última rodada de testes em nosso Centro de Treinamento.
Devido à confidencialidade médica, o nome do indivíduo não será divulgado.
Atualmente, eles são assintomáticos e agora se auto-isolam por sete dias, de acordo com o protocolo da Premier League, antes de serem submetidos a mais testes.
Continuaremos a cumprir rigorosamente o protocolo de retorno ao treinamento da Premier League, que garante que nosso Centro de Treinamento permaneça um ambiente de trabalho seguro e livre de vírus."We have been informed by the Premier League that we have received one positive test for COVID-19 following the latest round of testing at our Training Centre— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 3, 2020 E MAIS:Manhã do Mercado: Jorge Jesus fica no Brasil, novela Lautaro perto do fim, Sergi Roberto pode ir para a Inglaterra...Filmes em dia e reprises: Veja o que os torcedores têm feito sem futebolWendel entra novamente na mira do Napoli, diz imprensa italianaMeia do Manchester City é flagrado jogando futebol na praia e recebe aviso do clubeConferência com históricos jogadores da LaLiga aborda temas sobre retorno do Campeonato Espanhol E MAIS: