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futebol

Tottenham informa que tem um caso do novo coronavírus no clube

Em testes realizados pela Premier League, uma pessoa testou positivo no clube londrino. Nome e função da pessoa não foi revelada pelos Spurs...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2020 às 18:10

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 18:10

Crédito: GLYN KIRK / AFP
O Tottenham, da Inglaterra, informou nesta quarta-feira que uma pessoa do clube testou positivo para o novo coronavírus em teste realizado pela Premier League. Os Spurs não revelaram o nome da pessoa nem a função que ela exerce.
Segundo a equipe, a pessoa está assintomática e neste momento permanece em auto-isolamento. Nos próximos dias, uma nova bateria de testes será realizada, como tem acontecido toda semana pela liga inglesa.
VEJA A NOTA DO TOTTENHAM​"Fomos informados pela Premier League de que recebemos um teste positivo para a COVID-19 após a última rodada de testes em nosso Centro de Treinamento.
Devido à confidencialidade médica, o nome do indivíduo não será divulgado.
Atualmente, eles são assintomáticos e agora se auto-isolam por sete dias, de acordo com o protocolo da Premier League, antes de serem submetidos a mais testes.
Continuaremos a cumprir rigorosamente o protocolo de retorno ao treinamento da Premier League, que garante que nosso Centro de Treinamento permaneça um ambiente de trabalho seguro e livre de vírus."We have been informed by the Premier League that we have received one positive test for COVID-19 following the latest round of testing at our Training Centre— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 3, 2020 E MAIS:Manhã do Mercado: Jorge Jesus fica no Brasil, novela Lautaro perto do fim, Sergi Roberto pode ir para a Inglaterra...Filmes em dia e reprises: Veja o que os torcedores têm feito sem futebolWendel entra novamente na mira do Napoli, diz imprensa italianaMeia do Manchester City é flagrado jogando futebol na praia e recebe aviso do clubeConferência com históricos jogadores da LaLiga aborda temas sobre retorno do Campeonato Espanhol E MAIS:

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