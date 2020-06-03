Tottenham informa que tem um caso do novo coronavírus no clube

Crédito: GLYN KIRK / AFP

O Tottenham, da Inglaterra, informou nesta quarta-feira que uma pessoa do clube testou positivo para o novo coronavírus em teste realizado pela Premier League. Os Spurs não revelaram o nome da pessoa nem a função que ela exerce.

Segundo a equipe, a pessoa está assintomática e neste momento permanece em auto-isolamento. Nos próximos dias, uma nova bateria de testes será realizada, como tem acontecido toda semana pela liga inglesa.

VEJA A NOTA DO TOTTENHAM​"Fomos informados pela Premier League de que recebemos um teste positivo para a COVID-19 após a última rodada de testes em nosso Centro de Treinamento.

Devido à confidencialidade médica, o nome do indivíduo não será divulgado.

Atualmente, eles são assintomáticos e agora se auto-isolam por sete dias, de acordo com o protocolo da Premier League, antes de serem submetidos a mais testes.