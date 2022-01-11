Toró se reapresenta e fará treinos separado do elenco do São Paulo

O atacante Toró, que estava emprestado ao Atlético-GO para a disputa do Brasileirão do ano passado, retornou ao São Paulo para o início da pré-temporada. No entanto, o jogador não deve permanecer no clube e terá uma programação diferente do restante do elenco.Na segunda-feira (10), o jogador de 22 anos realizou o teste de Covid-19, conforme a programação do clube, mas agora retorna às atividades na quinta-feira, em horário alternativo.