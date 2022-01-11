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futebol

Toró se reapresenta e fará treinos separado do elenco do São Paulo

Comissão técnica do Tricolor não tem planos para o atacante, que deve ser negociado...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2022 às 16:24

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 16:24

O atacante Toró, que estava emprestado ao Atlético-GO para a disputa do Brasileirão do ano passado, retornou ao São Paulo para o início da pré-temporada. No entanto, o jogador não deve permanecer no clube e terá uma programação diferente do restante do elenco.Na segunda-feira (10), o jogador de 22 anos realizou o teste de Covid-19, conforme a programação do clube, mas agora retorna às atividades na quinta-feira, em horário alternativo.
Toró entrou em apenas uma partida do Paulistão do ano passado. Sem espaço na equipe até então comandada por Hernán Crespo, ele acabou emprestado para o Sport e, na sequência, Atlético-GO. A diretoria do Tricolor pretende negociá-lo
Crédito: TorósereapresentounoSãoPaulo,masnãotrabalharácomorestantedoelenco(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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