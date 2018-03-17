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Taça Rio

Torcida mantém empolgação nas alturas para ver o Fla no Klebão

Neste domingo (18), o Rubro-Negro encara a Portuguesa no Kleber Andrade de olho nas semifinais da Taça Rio

Publicado em 16 de Março de 2018 às 21:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2018 às 21:30
O destino desta galera no domingo (18) é um só: o estádio Kleber Andrade. Mais uma vez, o Flamengo vem ao Espírito Santo para um jogo decisivo e, desta vez, enfrenta a Portuguesa valendo vaga nas semifinais da Taça Rio.
Após ser campeão da Taça Guanabara (o primeiro turno do Campeonato Carioca) justamente no Klebão e ainda vencer o Emelec por 2 a 1, pela Libertadores, na última quarta-feira, é impossível esconder a ansiedade e, principalmente, o otimismo para ver o Rubro-Negro em ação ao vivo e a cores. Os torcedores da embaixada Flapixaba que o digam.
Independente dos últimos resultados estamos sempre apoiando. Mas com certeza vindo de vitória dá um ânimo maior. Sempre vou nos jogos do Flamengo aqui no Estado, mas não pude ir na final da Taça Guanabara porque estava trabalhando. Dessa vez estarei lá na torcida, disse o conselheiro Maikson Gonçalves, que ainda elegeu o atual craque do Flamengo:
O Lucas Paquetá vem mostrando o espírito rubro-negro a cada jogo e está em uma ascensão. Além disso, o Vinícius Junior é diferenciado, tem ousadia, alegria, mas precisa amadurecer. Acredito que ele ainda vai dar muitas alegrias para o Flamengo.
E antes dos jogos no Kleber Andrade, os torcedores têm um ritual que será repetido no domingo. A gente faz a concentração em um bar próximo ao estádio por volta do meio-dia. De lá a gente faz toda a festa com papel higiênico, tambor e cantando muito. Vai ser uma bagunça boa, contou o conselheiro Leonardo Servare.
O Flamengo vem de ótimos resultados no estádio Kleber Andrade. Em 14 jogos  13 oficiais  time soma 10 vitórias, dois empates e duas derrotas.

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