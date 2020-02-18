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Torcedores do Flamengo fazem fila para ver troféu da Libertadores em Vitória

Taça do bicampeonato está exposta na loja Nação Rubro-Negra do Shopping Vitória até as 22 horas desta terça-feira (18)

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 12:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2020 às 12:53
Família rubro-negra eterniza o momento junto ao troféu da Libertadores Crédito: Ricardo Medeiros
Pai, filho, mãe, avó, estudante, vendedor, médico e muito mais. O que eles possuem em comum? O amor pelo clube do coração, no caso, o Flamengo. Assim que o Shopping Vitória abriu as portas nesta terça-feira (18), por volta das 10 horas, todos eles seguiram em direção à loja Nação Rubro-Negra para ver bem de perto uma réplica da taça de campeão da Libertadores da América, vencida pelo clube em novembro do ano passado, no inesquecível 2 a 1 sobre o River Plate.

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O troféu realiza um tour pelas lojas oficiais do clube e, nesta semana, foi a vez dos flamenguistas capixabas verem pessoalmente. Nesta segunda (17), a icônica taça esteve em um shopping de Vila Velha e agora "se exibe" na Capital do Estado.
Vê-la de perto emocionou a aposentada Sônia Maria Lopes, de 76 anos. "Vi em 1981 e agora em 2019. Ela é linda", disse a torcedora.
Sônia Maria viu a taça da Libertadores de 1981 e também a de 2019 do Flamengo Crédito: Ricardo Medeiros
Quem compartilhava do mesmo sentimento era o pequeno Henrique Martinazzi, de 10 anos. Sem saber que a taça estaria em Vitória, ele não foi vestido a caráter para ver o troféu, mas o problema foi rapidamente contornado, como contou o pai dele, o metalúrgico Ademersil Martinazzi.
"Não sabíamos que estaria aqui. Se soubesse, colocaria a camisa do Flamengo nele. Já que estamos aqui, vou aproveitar e comprar o novo uniforme que é tão bonito como essa taça aqui da Libertadores", contou.

Flamenguistas fazem fila para ver troféu do bicampeonato da Libertadores

EXPECTATIVA

A presença do símbolo máximo da Libertadores na loja mudou a rotina do comércio. O gerente da franquia, Leandro Dordenoni, explicou que foi feita uma decoração especial no espaço. Disse ainda que o estoque de camisas, a nova linha de produtos do clube e outros itens foram reforçados.
"Só de camisa foram 300 colocadas à mostra aqui. Acreditamos que vão esgotar rapidamente. O pessoal está empolgado, o manto é lindo e o Flamengo está ajudando com essa fase maravilhosa", detalhou o gerente.
Enquanto o funcionário da loja faz o "vapo", o estudante de Direito Gabriel Gobbo reproduziu a comemoração de Gabigol Crédito: Ricardo Medeiros
Já o estudante de Direito Gabriel Gobbi, de 20 anos, aproveitou o tempo livre para eternizar o momento. "Não dá para deixar passar. Foi difícil ganhar esse troféu aqui. Mas virão novos, a lista aumentará. A loja vai ter que aumentar o espaço, pois serão muitas taças este ano", brincou o torcedor.

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