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Acidente

Torcedor do Athletico-PR perde parte da mão ao estourar rojão

Torcida do Furacão acompanhava o embarque do time para partida decisiva contra o Internacional

Publicado em 

17 set 2019 às 16:19

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 16:19

Um torcedor do Athletico-PR perdeu parte da mão esquerda após estourar um rojão. O acidente aconteceu no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, local de embarque do Furacão para Porto Alegre, onde vai enfrentar o Internacional nesta quarta-feira (18), às 21h30, pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil. 
Torcedor ficou em parte da mão esquerda após estourar rojão Crédito: Reprodução/Instagram
Torcedores do Athletico-PR tomaram conta do aeroporto para acompanhar o embarque da delegação para o Rio Grande do Sul. O torcedor foi atendido por um policial militar, que fez um torniquete. Em seguida, ele foi socorrido por uma ambulância e encaminhado ao hospital.  
 
>CBF escala Wilton Pereira Sampaio para final da Copa do Brasil
O JOGO 
No jogo de ida da grande decisão da Copa do Brasil, o Athletico-PR venceu o Internacional por 1 a 0. O time de Curitiba entra em campo nesta quarta-feira (18) com a vantagem do empate para conquistar a taça.

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