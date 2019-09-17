Torcedor do Athletico-PR perde parte da mão ao estourar rojão

Um torcedor do Athletico-PR perdeu parte da mão esquerda após estourar um rojão. O acidente aconteceu no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, local de embarque do Furacão para Porto Alegre, onde vai enfrentar o Internacional nesta quarta-feira (18), às 21h30, pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil.
Torcedores do Athletico-PR tomaram conta do aeroporto para acompanhar o embarque da delegação para o Rio Grande do Sul. O torcedor foi atendido por um policial militar, que fez um torniquete. Em seguida, ele foi socorrido por uma ambulância e encaminhado ao hospital.
O JOGO
No jogo de ida da grande decisão da Copa do Brasil, o Athletico-PR venceu o Internacional por 1 a 0. O time de Curitiba entra em campo nesta quarta-feira (18) com a vantagem do empate para conquistar a taça.