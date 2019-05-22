Home
>
Futebol
>
Tony lamenta gol perdido, mas ainda confia na classificação do Serra

Tony lamenta gol perdido, mas ainda confia na classificação do Serra

Camisa 9 do Serra na Série D, Tony perdeu um "gol feito" no jogo que acabou em 0 a 0 contra a URT. Times voltam a se enfrentar neste fim de semana