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Tobogã do Pacaembu começa a ser demolido e marca nova era do tradicional estádio paulista

Projeto de modernização do Paulo Machado de Carvalho mudará alguns elementos tradicionais, como a arquibancada pequenos detalhes na região...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 14:34

LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 14:34
Crédito: Reprodução/TV Globo
Nesta terça-feira (29), o processo de modernização do Estádio do Pacaembu teve o seu início e a primeira parte de execução é a demolição do tobogã, setor construído por último no estádio e que ficava localizado atrás de um dos gols, oposto ao portão principal da praça Charles Miller.A responsável pela modificação radical no estádio é a Concessionária Allegra Pacaembu, que estipulou o prazo de até quatro meses para que a primeira fase das obras seja concluída. Após a demolição total do tobogã, será construído um prédio multifuncional que renovará a região com serviços diferentes dos que a cidade de São Paulo oferece hoje.Quase todo o concreto já existente será reaproveitado e o novo edifício dará um novo visual ao estádio, que seguirá com a famosa arquibancada oval. A concessionaria tem os direitos do Pacaembu por 35 anos e há uma previsão de que sejam investidos R$400 milhões para que a construção histórica se transforme em uma arena moderna, assim como já existem outras na cidade.Apesar de toda as medidas contra a realização da obra por moradores do bairro tradicional de São Paulo, os processos foram derrubados e não houveram outros recursos para que a modernização do estádio fosse impedida. O projeto final é que o Pacaembu se torne muito mais do que um centro esportivo, podendo receber shows e eventos, além de se transformar em um ponto de luxo na capital paulista.

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