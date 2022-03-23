Titular do Tondela, Bebeto espera crescimento da equipe na temporada

Titular do Tondela neste ano, o lateral-direito Bebeto falou sobre o desejo de ver a equipe crescendo de produção nesta sequência final da temporada. Segundo o jogador, todos têm trabalhado muito para que o grupo evolua.- Estamos trabalhando muito para conquistarmos nossos objetivos nesta reta final de temporada. O grupo tem se empenhado para fazer bons jogos e para alcançar suas metas nestes próximos meses. Estamos motivados - disse o jogador.
Ainda de acordo com Bebeto, sua ideia é melhorar ainda mais os números no clube.
- Estou trabalhando para melhorar meu rendimento em campo e para crescer com todos na temporada. Venho em um ritmo forte no dia a dia e isso tem sido importante.