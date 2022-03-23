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futebol

Titular do Tondela, Bebeto espera crescimento da equipe na temporada

Lateral brasileiro é destaque na equipe
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LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2022 às 13:39

Publicado em 23 de Março de 2022 às 13:39

Titular do Tondela neste ano, o lateral-direito Bebeto falou sobre o desejo de ver a equipe crescendo de produção nesta sequência final da temporada. Segundo o jogador, todos têm trabalhado muito para que o grupo evolua.- Estamos trabalhando muito para conquistarmos nossos objetivos nesta reta final de temporada. O grupo tem se empenhado para fazer bons jogos e para alcançar suas metas nestes próximos meses. Estamos motivados - disse o jogador.
Ainda de acordo com Bebeto, sua ideia é melhorar ainda mais os números no clube.
- Estou trabalhando para melhorar meu rendimento em campo e para crescer com todos na temporada. Venho em um ritmo forte no dia a dia e isso tem sido importante.
Crédito: BebetoéumdosdestaquesdoTondela(Divulgação/Tondela

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