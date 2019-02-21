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Período de treinos

Time sub-20 do Flamengo vai fazer pré-temporada no Espírito Santo

Com a interdição do Ninho do Urubu, equipe vai treinar por uma semana em um hotel em Domingos Martins
Marcella Scaramella

Marcella Scaramella

Publicado em 

21 fev 2019 às 17:42

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 17:42

Hotel Fazenda China Park, em Domingos Martins, região serrana do Espírito Santo Crédito: Divulgação
O Espírito Santo mais uma vez vai receber um clube carioca para fazer um período de pré-temporada. O time sub-20 do Flamengo chega a Domingos Martins neste domingo (24) e fica até a próxima sexta-feira. 
A vinda ao Espírito Santo acontece no momento em que o Ninho do Urubu, o Centro de Treinamento do Flamengo, está interditado por conta de uma decisão judicial, após o incêndio que matou 10 pessoas e deixou três feridos, entre eles o capixaba Jhonata Ventura.
De acordo com Valdeir Santos, proprietário do hotel China Park, as conversas começaram na noite da última quarta-feira e partiram do próprio Flamengo. "O Botafogo já ficou aqui, Rio Branco... então os times já têm um conhecimento do nosso projeto. Para nós foi uma surpresa muito agradável. Por conta de tudo o que aconteceu com eles, vamos dar toda a privacidade que eles precisam, uma área de hospedagem independente e eles vão ter muita tranquilidade para treinar".
O Botafogo já fez duas pré-temporadas no China Park Crédito: Vítor Silva/SSPress/Botafogo
O time sub-20 do Flamengo se prepara para a Copa do Brasil Sub-20, que acontece em março. Os meninos estreiam contra o Ceilândia-DF. Além disso, ainda disputa o Campeonato Brasileiro Sub-20.

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