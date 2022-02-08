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futebol

Thiago Martins, ex-Palmeiras, é contratado pelo New York City

Defensor estava no Yokohama Marinos, mas assinou contrato com clube dos Estados Unidos até 2025 com opção de estender o vínculo até 2026...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 12:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 12:28
O zagueiro Thiago Martins, ex-Palmeiras, foi anunciado como novo reforço do New York City na última segunda-feira. O defensor assinou contrato com o clube dos Estados Unidos até 2025, mas com opção de estender o vínculo por mais um ano.- Eu assisti muitos jogos da última temporada e vi que somos um time que gosta de jogar de forma atrativa e atacando, tendo muitos atletas que são bons com a bola, mas ao mesmo tempo uma equipe que trabalha duro. Não é surpresa que eles tenham sido campeões. Sei que estou me juntando a um grupo incrível de defensores e planejo treinar e jogar - disse o zagueiro de 26 anos.
A transferência, que girou em torno de 4,5 milhões de dólares (R$ 23,8 milhões), conseguiu ter um desfecho positivo para o clube norte-americano e para o jogador devido a atuação de Thiago Martins, Marcelo Pettinati e Caio Cobra, empresários do atleta e influentes no mercado dos Estados Unidos.
Além disso, Thiago Martins será o primeiro atleta de defesa a ocupar uma vaga de "jogador designado". Com isso, o brasileiro será um dos atletas do New York City a receber um salário acima do teto permitido pela Major League Soccer (MLS).
Crédito: ThiagoMartinséonovoreforçodoNewYorkCity(Divulgação/NewYorkCityFC

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