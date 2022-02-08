Thiago Martins, ex-Palmeiras, é contratado pelo New York City

O zagueiro Thiago Martins, ex-Palmeiras, foi anunciado como novo reforço do New York City na última segunda-feira. O defensor assinou contrato com o clube dos Estados Unidos até 2025, mas com opção de estender o vínculo por mais um ano.- Eu assisti muitos jogos da última temporada e vi que somos um time que gosta de jogar de forma atrativa e atacando, tendo muitos atletas que são bons com a bola, mas ao mesmo tempo uma equipe que trabalha duro. Não é surpresa que eles tenham sido campeões. Sei que estou me juntando a um grupo incrível de defensores e planejo treinar e jogar - disse o zagueiro de 26 anos.