Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Thiago Maia pode alcançar a marca de 50 jogos com a camisa do Flamengo diante do Cuiabá
futebol

Thiago Maia pode alcançar a marca de 50 jogos com a camisa do Flamengo diante do Cuiabá

Contratado em 2020, o jogador conquistou sete títulos até aqui e vive expectativa por mais momentos marcantes no clube...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 out 2021 às 13:05

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 13:05

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O volante Thiago Maia está prestes a completar 50 jogos com a camisa doFlamengo. Neste domingo, caso entre em campo contra o Cuiabá, em partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão, no Maracanã, ele atinge a marca. Ainda vale lembrar que o meia marcou o primeiro gol com a camisa do Fla justamente contra o Dourado, no primeiro turno.
No clube desde 2020, o jogador chegou por empréstimo junto ao Lille, da França, Thiago se tornou o primeiro roraimense a atingir tal marca e conquistar tantos títulos pelo Rubro-Negro.> Em grande fase, Diego Alves chega a 200 jogos no Flamengo; veja números!O camisa 8 fez seu primeiro jogo com a camisa do Fla em 22 de janeiro do anopassado, contra o Boavista pelo Campeonato Carioca. Com 49 jogos pelo timecarioca, o volante natural de Boa Vista (RO) possui também um gol e sete troféus conquistados: a Supercopa do Brasil 2020 e 2021, Taça Guanabara 2020, Recopa Sul-Americana 2020, Campeonato Carioca 2020 e 2021 e Campeonato Brasileiro 2020.
> Veja a tabela do Brasileirão
Em 11 de novembro, contra o Atlético-GO, o camisa 8 sofreu uma entorse nojoelho esquerdo e precisou passar por cirurgia. Após cerca de sete meseslonge dos gramados, Thiago Maia reestreou pelo Flamengo contra o Juventude,no final de junho de 2021, e marcou seu primeiro gol quatro dias depois, no dia 1° de julho, sobre o Cuiabá.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso
Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados