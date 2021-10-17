Thiago Maia pode alcançar a marca de 50 jogos com a camisa do Flamengo diante do Cuiabá

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O volante Thiago Maia está prestes a completar 50 jogos com a camisa doFlamengo. Neste domingo, caso entre em campo contra o Cuiabá, em partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão, no Maracanã, ele atinge a marca. Ainda vale lembrar que o meia marcou o primeiro gol com a camisa do Fla justamente contra o Dourado, no primeiro turno.

No clube desde 2020, o jogador chegou por empréstimo junto ao Lille, da França, Thiago se tornou o primeiro roraimense a atingir tal marca e conquistar tantos títulos pelo Rubro-Negro.> Em grande fase, Diego Alves chega a 200 jogos no Flamengo; veja números!O camisa 8 fez seu primeiro jogo com a camisa do Fla em 22 de janeiro do anopassado, contra o Boavista pelo Campeonato Carioca. Com 49 jogos pelo timecarioca, o volante natural de Boa Vista (RO) possui também um gol e sete troféus conquistados: a Supercopa do Brasil 2020 e 2021, Taça Guanabara 2020, Recopa Sul-Americana 2020, Campeonato Carioca 2020 e 2021 e Campeonato Brasileiro 2020.

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