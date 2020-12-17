The Best: Manuel Neuer vence o prêmio de melhor goleiro do mundo

Nesta quinta-feira, o goleiro Manuel Neuer venceu mais uma vez o prêmio de melhor goleiro do mundo, dado pela Fifa. No evento, realizado de forma virtual para evitar a propagação do novo coronavírus, o alemão desbancou o esloveno Jan Oblak, do Atlético de Madrid, e o brasileiro Alisson, do Liverpool.O goleiro de 34 anos foi um dos grandes destaques da temporada do Bayern de Munique, tanto na Bundesliga, quanto na Liga dos Campeões. As grandes atuações do arqueiro em Lisboa lhe renderam o título da Champions League, e um favoritismo na premiação, que foi comprovado com a vitória.
- Foi um dos melhores anos da minha carreira. A equipe mostrou muita confiança em toda temporada, e quando fomos para Lisboa (para disputar a Liga dos Campeões), foi incrível. Estou muito feliz - disse Neuer ao ser anunciado como vencedor.
Já no futebol feminino, a vencedora do prêmio de melhor goleira ficou com a francesa Sarah Bouhaddi, jogadora do Lyon e da Seleção Francesa.