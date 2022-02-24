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Técnico do Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi diz que 'não dará as costas' para a Ucrânia

Comandante italiano afirma que Embaixada do seu país pediu sua volta à terra natal, mas treinador diz que precisar estar junto de seus atletas neste momento conturbado...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 15:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2022 às 15:48
Em meio aos pedidos de jogadores de futebol para deixar a Ucrânia após o ataque russo, há quem afirme que não dará as costas ao país. Técnico do Shakhtar Donetsk, o italiano Roberto De Zerbi disse que a Embaixada do País da Bota pediu para que ele deixasse o leste europeu, pedido que foi recusado.- É um dia péssimo. As explosões noturnas nos acordaram. Fecharam o espaço aéreo. A embaixada italiana pediu para deixarmos o país, mas eu não posso dar as costas ao Shakhtar, ao futebol e sair assim - declarou De Zerbi ao canal "Sportitalia".
+ Veja a tabela e os jogos da Europa League
O Shakhtar não funciona mais em Donetsk desde o início da tensão entre russos e ucranianos, em 2014, quando a Donbass Arena foi bombardeada por membros de movimentos separatistas pró-Rússia. O clube está estabilizado na capital Kiev, onde também foram refletidas sinais da guerra.
+ Atletas pedem socorro para deixar a Ucrânia: veja jogadores brasileiros que atuam no país e duração de contratos
- Eu tinha que disputar um jogo no sábado e, portanto, não podia fugir. É difícil explicar isso para os nossos entes queridos, para aqueles que nos amam, para as crianças que nos mandam mensagens e que nos dizem para voltar - completou o treinador do Shakhtar.
Crédito: RobertoDeZerbichegouaoShakhtarDonetsknoiníciodestatemporada(Foto:Divulgação/ShakhtarDonetsk

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