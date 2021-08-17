Tammy Abraham deixa o Chelsea e é anunciado como reforço da Roma

Crédito: Divulgação / Roma

Após perder o atacante Edin Dzeko para a Inter de Milão, a Roma anunciou nesta terça-feira a contratação do jovem Tammy Abraham, de 23 anos, que pertencia ao Chelsea. O atleta assinou com a Giallorossi por cinco temporadas, até junho de 2026, e vestirá a camisa 9 na equipe de José Mourinho.

+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato Italiano 2021/22A Roma informou que desembolsou 40 milhões de euros (R$ 247 milhões) para contratar o atleta, que marcou 32 gols em 80 jogos com a camisa dos Blues. Segundo o repórter italiano Fabrizio Romano, o Chelsea terá uma cláusula de recompra a partir de 2023, no valor de 80 milhões de euros (R$ 494 milhões).

- Você sente quando um clube realmente quer você e a Roma mostrou isso de forma inequívoca comigo. Este é um clube que merece lutar por títulos. Quero ajudar a equipe a atingir este objetivo e levar a Roma ao nível que merece. É uma grande honra ser o número 9 neste clube e estou ansioso para começar e ajudar o time - disse Abraham ao site oficial da Roma em sua chegada.

A contratação do inglês fecha um efeito dominó no mercado europeu. Com a saída de Romelu Lukaku da Inter de Milão rumo ao Chelsea, a Nerazzurri foi na capital da Itália para buscar Dzeko. Sem um camisa 9, a Roma acertou a contratação de Abraham, que perdeu espaço no Chelsea com Lukaku.